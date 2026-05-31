Milliler Dünya Kupası yolunda ilk provaya çıkıyor: Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eksikler, kadro ve yayın bilgileri

Türkiye-Kuzey Makedonya maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı İstanbul'da ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla araştırdığı "Türkiye-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı netleşirken, ay-yıldızlı ekip 1696 gün sonra yeniden Kadıköy'de sahaya çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki millilerde son durum, muhtemel kadro tercihleri, sakat oyuncular ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de belli oldu.

1 /13 Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye-Kuzey Makedonya maçı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı ilk hazırlık karşılaşması olacak. Ay-yıldızlı ekip, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

3 /13 A Milli Takım 1696 gün sonra Kadıköy'de sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, yaklaşık 4 yıl 7 ay aradan sonra Kadıköy'de resmi bir karşılaşmaya çıkacak.

Milliler, son olarak 8 Ekim 2021 tarihinde 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Norveç ile Kadıköy'de karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra yeniden aynı statta taraftarının karşısına çıkacak.

4 /13 Millilerde sakatlık ve tedavi süreci

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımda bazı oyuncuların tedavi süreçleri devam ediyor.

Karşılaşma öncesinde:

Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisi sürüyor. Kenan Yıldız'ın tedavisi sürüyor. Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisi sürüyor. Mustafa Eskihellaç'ın tedavisi sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

5 /13 Türkiye ile Kuzey Makedonya 9. kez karşı karşıya gelecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Kuzey Makedonya Millî Futbol Takımı bugüne kadar 8 kez karşılaştı.

İki takım arasında oynanan müsabakalarda Türkiye'nin üstünlüğü bulunuyor:

Türkiye: 5 galibiyet Kuzey Makedonya: 1 galibiyet Beraberlik: 2

Taraflar son olarak 5 Haziran 2017 tarihinde Üsküp'te oynanan özel maçta karşılaşmış ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

6 /13 Milliler 650. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında tarihindeki 650. müsabakasını oynayacak.

Türkiye, geride kalan 649 maçta:

257 galibiyet aldı 151 beraberlik yaşadı 241 mağlubiyet gördü 897 gol attı 926 gol yedi

7 /13 Montella yönetiminde 32. sınav

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başındaki 32. maçına çıkacak.

İtalyan teknik adam yönetimindeki milli takım, geride kalan 31 karşılaşmada:

18 galibiyet 5 beraberlik 8 mağlubiyet

elde etti.

8 /13 Kuzey Makedonya kadrosunda Türkiye'den tanıdık isimler bulunuyor

Teknik direktör Goce Sedloski yönetimindeki Kuzey Makedonya'nın kadrosunda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

Balkan ekibinde daha önce Türkiye'de forma giyen veya halen Türkiye'de oynayan Enis Bardhi, Darko Churlinov, Ezgjan Alioski, Eljif Elmas ve Jani Atanasov bulunuyor.

9 /13 Maçı İspanyol hakem yönetecek

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık maçında düdüğü İspanya Futbol Federasyonu hakemi Jose Luis Munuera çalacak.

Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Alfredo Rodriguez Moreno yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alejandro Quintero Gonzalez olacak.

10 /13 İkinci hazırlık maçı Venezuela ile

A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentinde oynanacak mücadele, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de başlayacak.

