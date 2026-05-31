Mavi Ay ve Mikro Ay aynı anda gökyüzünde: Bir sonraki tarih 2053

Mavi Ay ve Mikro Ay bu gece aynı anda gökyüzünde izlenebilecek. Astronomi uzmanlarına göre yılın en küçük ve en uzak dolunayı olarak kayıtlara geçecek bu nadir gök olayı, aynı özelliklerle bir daha ancak 2053 yılında yaşanacak. Peki Mavi Ay nedir, Mikro Ay neden oluşur ve bu gece gökyüzünde neler görülecek?
Gökyüzü meraklıları için bu gece dikkat çeken bir astronomi olayı yaşanacak. Bu ayın ikinci dolunayı olması nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılan dolunay, aynı zamanda Dünya’ya en uzak konumlarından birine yakın gerçekleşeceği için “Mikro Ay” özelliği de taşıyacak.
Uzmanlara göre Ay, resmi olarak pazar sabahı tam dolunay evresine ulaşacak. Ancak gözlem için en uygun zamanın pazar gecesi olması bekleniyor.
Mavi Ay ne anlama geliyor?
“Mavi Ay” ifadesi, Ay’ın renginin değiştiği anlamına gelmiyor. Bu terim, aynı takvim ayı içerisinde ikinci kez dolunay yaşanmasını ifade ediyor.
Bu olay ortalama olarak her iki ila üç yılda bir meydana geliyor. Bu yılki takvim düzeni nedeniyle gökyüzünde 12 yerine 13 dolunay gözlemlenecek.
Yılın en küçük ve en uzak dolunayı
Bu geceki dolunay aynı zamanda bir Mikro Ay olacak. Mikro Ay, Ay’ın Dünya etrafındaki eliptik yörüngesinde en uzak noktalarına yakın konumdayken dolunay evresine ulaşması durumunu ifade ediyor.
Bu nedenle Ay:
- Normal dolunaylara göre biraz daha küçük görünecek.
- Daha sönük bir parlaklığa sahip olacak.
- Dünya’dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklıkta bulunacak.
Bununla birlikte uzmanlar, boyut ve parlaklıktaki farkın çıplak gözle belirgin şekilde fark edilmesinin zor olduğunu belirtiyor.
Süper Ay’ın tersine gerçekleşiyor
Mikro Ay, kamuoyunda daha yaygın bilinen Süper Ay’ın tam tersi olarak tanımlanıyor.
Süper Aylar Dünya’ya daha yakın konumda gerçekleştiği için daha büyük görünürken, Mikro Aylar daha uzak konumda olduklarından daha küçük bir görüntü oluşturuyor. Astronomi uzmanları, bu geceki dolunayın yılın en küçük, en uzak ve en sönük dolunayı olacağını ifade ediyor.
Aynı buluşma için 2053’e kadar beklemek gerekecek
Mavi Ay olayları birkaç yılda bir yaşansa da Mavi Ay ile Mikro Ay’ın aynı anda gerçekleşmesi nadir görülen astronomik olaylar arasında yer alıyor.
Uzmanların aktardığı bilgilere göre:
- Bir sonraki Mavi Ay 2028 yılında görülecek.
- Bir sonraki Mikro Ay gelecek ay gerçekleşecek.
- Mavi Ay ve Mikro Ay’ın aynı anda yaşanacağı bir sonraki tarih ise 2053 olacak.
Ay gerçekten mavi görünecek mi?
Uzmanlara göre bu geceki dolunayda Ay’ın renginde herhangi bir değişim beklenmiyor.
Ancak tarihte bazı istisnai olaylarda Ay’ın maviye yakın tonlarda gözlemlendiği kaydedildi. En bilinen örneklerden biri, 1883 yılında meydana gelen Krakatoa Yanardağı patlamasının ardından atmosferde oluşan parçacıkların ışığı farklı şekilde filtrelemesi sonucu yaşanmıştı.
Bilim insanları, bu gece görülecek dolunayın yalnızca adıyla “Mavi Ay” olduğunu ve renginin değişmeyeceğini belirtiyor.