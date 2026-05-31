Mavi Ay ve Mikro Ay aynı anda gökyüzünde: Bir sonraki tarih 2053

Mavi Ay bu gece gökyüzünde izlenebilecek





Gökyüzü meraklıları için bu gece dikkat çeken bir astronomi olayı yaşanacak. Bu ayın ikinci dolunayı olması nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılan dolunay, aynı zamanda Dünya’ya en uzak konumlarından birine yakın gerçekleşeceği için “Mikro Ay” özelliği de taşıyacak.





Uzmanlara göre Ay, resmi olarak pazar sabahı tam dolunay evresine ulaşacak. Ancak gözlem için en uygun zamanın pazar gecesi olması bekleniyor.