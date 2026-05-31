Haziran 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği kira zam oranı, TÜİK'in açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Peki Haziran 2026 kira artış oranı ne kadar olacak, kira zammı hangi tarihte açıklanacak ve mevcut beklentilere göre kira artış tavanı yüzde kaç seviyesinde oluşabilir? İşte kira sözleşmesini yenileyecekler için merak edilen tüm detaylar.

Haziran 2026 kira artış oranı için gözler TÜİK'te

Haziran 2026 kira artış oranı, kira sözleşmesini bu ay yenileyecek kiracı ve ev sahiplerinin gündemindeki başlıca konular arasında yer alıyor. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal üst sınırı belirleyen 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından kesinlik kazanacak.

Borçlar Kanunu kapsamında konut ve iş yeri kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda yeniden hesaplanıyor. Bu nedenle haziran ayında sözleşmesi yenilenecek taraflar, yeni kira artış oranını yakından takip ediyor.



Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK'in 2026 yılı veri yayımlama takvimine göre mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Aynı verilerle birlikte:

Haziran 2026 döneminde uygulanabilecek yasal kira artış tavanı netleşecek.

12 aylık TÜFE ortalaması açıklanacak.

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde kullanılacak azami artış oranı belli olacak.

Açıklanacak oran, haziran ayı boyunca yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek zam sınırını oluşturacak.



Haziran 2026 kira artış oranı beklentisi

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon tahminlerine göre aylık enflasyonun yüzde 1,8 ile yüzde 2,3 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Söz konusu tahminlerin gerçekleşmesi halinde, haziran ayında kira sözleşmelerinde uygulanacak 12 aylık TÜFE ortalamasının yaklaşık yüzde 32 ile yüzde 35 aralığında oluşabileceği öngörülüyor.

Ancak resmi kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.

Resmi oran 3 Haziran'da netleşecek

Haziran 2026 kira artış oranına ilişkin beklentiler bulunsa da yasal olarak geçerli olacak oran, TÜİK'in 3 Haziran'da yayımlayacağı enflasyon verileriyle belli olacak. Kira sözleşmesini haziran ayında yenileyecek kiracı ve ev sahipleri, resmi artış tavanını bu tarihten sonra öğrenebilecek.