Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayı Aykut Kocaman mı?

16:5331/05/2026, الأحد
Fenerbahçe'nin 6-7 haziranda kongresi gerçekleştirilecek. başkanlık seçiminde aday olan Aziz Yıldırım, teknik direktör adayının kim olacağına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Yıldırım, Aykut Kocaman üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 6-7 haziranda yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Aziz Yıldırım, teknik direktör tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman üzerinden yapılan yorumlara tepki gösteren Yıldırım, “Kaybedersek kaybederiz” sözleriyle net mesaj verdi. Sosyal medya eleştirilerine de değinen Yıldırım, değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Aykut Kocaman üzerinden yapılan yorumlara tepki gösteren Yıldırım, kararlarını sosyal medyaya bakarak vermediğini vurguladı. Aziz Yıldırım, “Okumam sosyal medyayı. Çünkü benim aklım onlardan fazla. Ancak aklın azsa onun etkisinde kalırsın” dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre teknik direktör olarak Aykut Kocaman’ı getireceklerini açıklamaları halinde seçimi kaybedecekleri yönündeki yorumlara da sert çıktı.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: “Aykut Kocaman gelir-gelmez ayrı konu, aynı şeyi oyuncular için de söylüyorum. Bunlar bizim değerlerimiz. Bu değerleri tu kaka yapmak kolay. ‘Aykut hocayı açıklarsak seçimi kaybederiz’ diyorlar. Kaybedersek kaybederiz, hiç önemli değil. Aykut hocayı değerlendirirken hangi yönüyle pozitif, hangi yönüyle negatif ona bakacağız. Fenerbahçe'de şampiyon oldu, Konya'da Türkiye Kupası'nı kazandı. Yaptıklarını unutuyorsunuz. Mourinho geldi de ne oldu sanki?”

