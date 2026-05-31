Okullar ne zaman kapanacak? 2026 MEB takvimiyle karne ve yaz tatili tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte milyonlarca öğrencinin merak ettiği "2026 okullar ne zaman kapanacak?" ve "Karneler hangi gün verilecek?" soruları yanıt buldu. Yaz tatiline sayılı günler kala okulların kapanış tarihi, karne günü ve eğitim öğretim yılındaki kritik tarihler netleşirken, öğrencileri uzun bir tatil dönemi bekliyor.

2026 okullar ne zaman kapanacak? sorusu, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

Böylece Eylül 2025'te başlayan eğitim öğretim yılı, Haziran 2026'nın son haftasında sona erecek. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karneleri de okulların kapanacağı gün olan 26 Haziran 2026 Cuma tarihinde dağıtılacak.

Karne dağıtımının ardından öğrenciler için yaz tatili dönemi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde eğitim öğretim yılının önemli tarihleri şöyle sıralanıyor:

Birinci dönem: 8 Eylül 2025 – 16 Ocak 2026 Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026 İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 İkinci ara tatil: 16 Mart 2026 – 20 Mart 2026 Okulların kapanışı ve karne günü: 26 Haziran 2026

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi çalışma takvimini henüz açıklamadı.

Bakanlık tarafından yeni takvim yayımlanana kadar okulların açılış tarihi kesinleşmiş değil. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında yeni eğitim öğretim yılının Eylül 2026'da başlaması bekleniyor.