Adalet Bakanlığı'nın 15 bin kişilik istihdam planında hangi meslekler öne çıktı? Başvuru öncesi dikkat çeken detaylar

23:0031/05/2026, Pazar
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı duyurusu, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündemine oturdu. 2026 yılında gerçekleştirilecek alım kapsamında zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, psikolog, hemşire ve destek personeli gibi birçok kadro için kontenjanlar açıklanırken, gözler başvuru takvimi ve resmi ilana çevrildi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, KPSS şartı nasıl uygulanacak ve hangi branşlara kaç kişi alınacak? İşte adayların merak ettiği detaylar.

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru takvimi henüz netleşmezken, zabıt kâtibi ve infaz koruma memuru kadroları en yüksek kontenjanın ayrıldığı branşlar arasında yer aldı.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için süreç başladı


Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek. Açıklama, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.


Bakanlık tarafından yürütülen personel alımının, adliyeler ile ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Başvuru sürecine ilişkin resmi kılavuzun ise hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Başvurular ne zaman başlayacak?


Adalet Bakanlığı tarafından başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmadı.


Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, personel alımına ilişkin kılavuz üzerindeki teknik çalışmalar devam ediyor. Başvuru ekranının, kılavuzun yayımlanmasının ardından Kamu İşe Alım Platformu ve e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Kadro ve branş dağılımı belli oldu


15 bin kişilik personel alımında en yüksek kontenjan adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapacak personel için ayrıldı.


Kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:


Zabıt kâtibi: 5.259 kişi

İnfaz ve koruma memuru (İKM): 4.508 kişi

Destek personeli: 1.300 kişi

Mübaşir: 1.041 kişi

İcra kâtibi: 900 kişi

Koruma ve güvenlik görevlisi: 524 kişi

Psikolog: 410 kişi

Teknisyen: 322 kişi

Büro personeli: 316 kişi

Hemşire: 286 kişi

Sosyal çalışmacı: 90 kişi


Bunların dışında kalan yaklaşık bin kişilik kontenjanın ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı idari hizmetler sınıfındaki 44 farklı unvana dağıtılacağı belirtildi.

Başvuru şartlarında hangi kriterler öne çıkıyor?


Adayların başvuru yapabilmesi için 2024 KPSS'den geçerli puan almış olması gerekiyor.


Ayrıca başvuru yapacak adaylarda şu temel şartlar aranacak:


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

İlgili kadrolar için belirlenen özel şartları taşımak


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadrolara başvuruların e-Devlet üzerinden, diğer kadrolara ilişkin başvuruların ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınması planlanıyor.

Detaylar kılavuzla netleşecek


Adalet Bakanlığı bünyesinde toplam 44 farklı unvanda personel istihdam edilmesi öngörülüyor. Yaş sınırı, KPSS taban puanları, eğitim şartları ve kadrolara özel kriterlerin yayımlanacak resmi başvuru kılavuzuyla kesinlik kazanacağı bildirildi.


Adalet Bakanı Akın Gürlek, personel alımının adalet teşkilatına ve yargı camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

