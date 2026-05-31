Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için süreç başladı





Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek. Açıklama, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.





Bakanlık tarafından yürütülen personel alımının, adliyeler ile ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Başvuru sürecine ilişkin resmi kılavuzun ise hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.