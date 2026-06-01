Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı 2026: Başvuru Ne Zaman, Şartlar Neler, Kadro Dağılımı Netleşti

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere yaklaşık 15 bin yeni personel istihdam edilecek. Özellikle ceza infaz kurumları ve adliyelerdeki personel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen dev alım için hazırlıklarda sona gelindi. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımına yönelik branş dağılımı resmi olarak açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi brana ne kadar alım olacak? İşte detaylar.
Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirileceği açıklanan 15 bin personel alımı için adayların bekleyişi sürüyor. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve merkez teşkilatında görevlendirilmesi planlanan personeller için resmi başvuru kılavuzu bekleniyor. Alım kapsamında özellikle Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi, teknisyen, hemşire ve destek personeli gibi birçok kadroda istihdam yapılması bekleniyor. Peki Adalet Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, süreç nasıl işleyecek? İşte bilgiler.
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için resmi ilan takvimine ilişkin Bakan Gürlek şunları söyledi: "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz."
Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "15 bin personel alımı konusunda izin verildi. Bununla ilgili ilana çıkacağız, gerekli aşamalar bekleniyor. İnşallah kısa zamanda komisyon başkanlıkları ilana çıkacak."
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?
Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımına yönelik branş dağılımı resmi olarak açıkladı. Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir,
900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.
Zabıt Katibi Alımı Başvuru Şartları Neler?
Zabıt katibi olmak isteyen adayların belirli genel şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş bulunmak,
Askerlik ile ilişiği olmamak (erkek adaylar için),
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak
KPSS’den en az 70 puan almış olmak (lise, ön lisans veya lisans düzeyi).