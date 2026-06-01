Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı 2026: Başvuru Ne Zaman, Şartlar Neler, Kadro Dağılımı Netleşti





ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için resmi ilan takvimine ilişkin Bakan Gürlek şunları söyledi: "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz."

Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "15 bin personel alımı konusunda izin verildi. Bununla ilgili ilana çıkacağız, gerekli aşamalar bekleniyor. İnşallah kısa zamanda komisyon başkanlıkları ilana çıkacak."