İOKBS ortaokul, lise bursluluk parası ne kadar? Bursluluk parası ne kadar, kaç TL 2026? 5.6.7.8.9. sınıf bursluluk ödeme miktarı

Milli Eğitim Bakanlığının sınav takvimine göre 2026 İOKBS sonuçları için beklenen gün geldi. Binlerce öğrenci ve velinin merakla takip ettiği bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler belli olurken, güncellenen burs ücretleri de yeniden gündeme geldi.
İOKBS'de (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Bu yılki sınav toplam 971.786 öğrencinin katılımıyla; 879 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde yapıldı. 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre, İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Sonuç işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet siteleri olan www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden gerçekleştirilecek.
2026 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Ocak 2026 - Temmuz 2026 dönemi için geçerli olan burs tutarı güncellendi. Buna göre İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık 2 bin 762 TL ödeme yapılacak. Belirlenen tutar, burs hakkı kazanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için uygulanacak.