İOKBS ortaokul, lise bursluluk parası ne kadar? Bursluluk parası ne kadar, kaç TL 2026? 5.6.7.8.9. sınıf bursluluk ödeme miktarı

İOKBS'de (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Bu yılki sınav toplam 971.786 öğrencinin katılımıyla; 879 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde yapıldı. 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre, İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Sonuç işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet siteleri olan www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden gerçekleştirilecek.