Norveç, Avrupa elemelerini ezici bir performansla tamamlamasının ardından 2026 Dünya Kupası'na büyük bir özgüvenle giriyor. Teknik direktör Stale Solbakken'in takımı, sekiz eleme maçının tamamını kazanarak 37 gol attı ve sadece 5 gol yedi. Mart ayındaki iki hayal kırıklığı yaratan hazırlık maçına (Hollanda'ya 1-2 mağlubiyet ve İsviçre ile 0-0 berabere kalma) rağmen, Norveç'in genel formu son 18 maçında sadece iki mağlubiyet alarak oldukça güçlü kalmaya devam ediyor. Ullevaal Stadyumu, Norveç için gerçek bir kale. Ev sahibi takım, kendi sahasında oynadığı maçlarda 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve bu süre zarfında dokuz galibiyet elde etti.