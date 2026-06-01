Dünya Kupası öncesi takımlar hazırlık maçlarına çıkıyor ve eksiklerini görme şansı yakalıyor. Norveç – İsveç maçı, bugün saat 20:00 (TSİ) tarihinde oynanacak. Haziran 2022'deki son karşılaşmalarında Norveç, İsveç'i 3-2 mağlup etmişti. Peki Norveç - İsveç maçı hangi kanalda?
Norveç - İsveç maçı saat kaçta?
Norveç - İsveç hazırlık maçını başlama saati 20:00 olarak açıklandı.
Norveç - İsveç maçı hangi kanalda?
Norveç ve İsveç bugün hazırlık maçı karşılaşmasına çıkıyor. Maçı S Sport Plus canlı yayınlıyor.
Norveç - İsveç hazırlık maçı muhtemel ilk 11’ler
Norveç: Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berge, Thorsby; Bobb, Haaland, Nusa.
İsveç: Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof; Svensson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Elanga, Nygren; Isak.
Norveç, Avrupa elemelerini ezici bir performansla tamamlamasının ardından 2026 Dünya Kupası'na büyük bir özgüvenle giriyor. Teknik direktör Stale Solbakken'in takımı, sekiz eleme maçının tamamını kazanarak 37 gol attı ve sadece 5 gol yedi. Mart ayındaki iki hayal kırıklığı yaratan hazırlık maçına (Hollanda'ya 1-2 mağlubiyet ve İsviçre ile 0-0 berabere kalma) rağmen, Norveç'in genel formu son 18 maçında sadece iki mağlubiyet alarak oldukça güçlü kalmaya devam ediyor. Ullevaal Stadyumu, Norveç için gerçek bir kale. Ev sahibi takım, kendi sahasında oynadığı maçlarda 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve bu süre zarfında dokuz galibiyet elde etti.
İsveç, Ekim 2025'te göreve gelen yeni teknik direktörleri Graham Potter yönetiminde muhteşem bir dönüşüm geçiriyor. Mart ayı sonunda Ukrayna'ya (3-1) ve Polonya'ya (3-2) karşı aldıkları iki ardışık galibiyet, onlara 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandırdı. Haziran 2022'deki son karşılaşmalarında Norveç, İsveç'i 3-2 mağlup etmişti.