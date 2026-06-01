BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA SAATİ! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavının ardından öğrenciler için kritik süreç başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte burs kazanan adaylar belli olacak. Bu nedenle “İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu eğitim gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.
Binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS sonrasında gözler sonuç ekranına çevrildi. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını, başarı durumlarını ve burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Sonuç tarihine ilişkin araştırmalar ise yoğun şekilde devam ediyor.
İOKBS 2026 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 yılı İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının henüz resmi olarak açıklanmadığı biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav değerlendirme sürecini tamamladıktan sonra sonuçları genellikle meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıyor. Ancak geçmiş yıllar baz alınarak yapılan değerlendirmelere göre, bursluluk sınavı sonuçlarının sınav tarihinden yaklaşık 3-4 hafta sonra açıklanması beklenmektedir. Bu nedenle 2026 İOKBS sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde erişime açılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.
2026 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların en çok merak ettiği konular arasında “bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak 2026” sorusu yer alıyor.
Genel takvime göre:
Sınavdan sonra optik okuma ve değerlendirme süreci başlar
Cevap anahtarı yayımlanır
İtiraz süreçleri tamamlanır
Sonuçlar MEB tarafından ilan edilir
Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda İOKBS sınav sonuçlarının Haziran 2026 ortası veya sonuna doğru açıklanması beklenmektedir. Resmi duyuru geldiğinde sonuçlar aynı anda tüm öğrenciler için erişime açılacaktır.