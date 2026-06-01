Bursluluk sınav sonuçları neden açıklanmadı? Bursluluk sınav sonuçları bugün mü, saat kaçta açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavına katılan binlerce öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı sonuçlarla birlikte adayların burs almaya hak kazanıp kazanmadığı netleşecek. Sonuç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, sonuç sorgulama ekranına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı.
Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım sona yaklaşırken, gözler Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlayacak burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, sonuçların erişime açılacağı saati ve sorgulama ekranını merak ediyor.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 sınav takvimi ile birlikte bursluluk sınav sonucu açıklanma tarihi netleşti. Bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
İOKBS 2026 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK
Sınav sonuçları, www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.