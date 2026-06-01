Bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak? 1 Haziran Dünya Kupası hazırlık maçları

Futbol dünyasında milli ara heyecanı tam gaz devam ediyor! Büyük turnuva öncesi takımlar hazırlık maçlarına çıkıyor ve kozlarını paylaşıyor. Ekran başındaki milyonlarca futbolsever için bugün oynanacak maçlar, futbol tutkunları tarafından adeta nefesler tutularak takip ediliyor. Günün en çok konuşulan karşılaşmasında A Milli Takımı, zorlu rakibi Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşacak. Hemen ardından gözler, Norveç ile İsveç mücadelesiyle İskandinav derbisine çevrilecek. Genç yeteneklerin sahne alacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası kapsamında da bugün kritik maçlar oynanacak. İşte 1 Haziran Pazartesi günün tüm maç programı ve yayın akışı detayları!

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 14:30 Fransa - Karadağ UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 14:30 Danimarka - İtalya UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

19:30 Türkiye - Kuzey Makedonya Hazırlık maçı ATV

20:00 Norveç - İsveç Hazırlık Maçı S Sport Plus 21:45 Avusturya - Tunus Hazırlık Maçı S Sport Plus