EMEKLİ VE MEMURA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI: Memur ve memur emeklisi Temmuz 2026 maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammına ilişkin beklentiler yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı daha da netleşirken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyuracağı son verilere çevrildi. Zam oranına ilişkin hesaplamalar ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor.
MEMUR 5 AYLIK ENFLASYON FARKI
Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran tarihinde TÜİK tarafından 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından kesinlik kazanacak.
KESİNLEŞEN MEMUR MAAŞ ZAM ORANI
Memur ve memur emeklileri için kesinleşen 4 aylık zam oranı toplu sözleşme zammı eklendiğinde % 10,51 oldu.
MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKET SONUÇLARINA GÖRE
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi 1,89 olarak açıklandı. Bir önceki anket döneminde bu oran 1,82 olarak açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında hesaplama yapıldığında oluşacak enflasyon farkı % 5,23 olacak. % 7 toplu sözleşme zammı eklendiğinde kesinleşen zam oranı % 12,60'a yükselecek.
TEMMUZ 2026 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Temmuz ayı memur maaş zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre hesaplama yapıldığında Mayıs ayı enflasyonu 1,89, Haziran ayı enflasyonu ise 1,52 olarak duyuruldu. Bu bilgiler ışığında hesaplama yapıldığında Memur ve memur emeklisi için oluşacak 6 aylık enflasyon farkı % 6,83, % 7 toplu sözleşme zammı ilave edildiğinde zam oranının % 14,31 olması bekleniyor.