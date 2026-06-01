Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EMEKLİ VE MEMURA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI: Memur ve memur emeklisi Temmuz 2026 maaş zammı yüzde kaç olacak?

EMEKLİ VE MEMURA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI: Memur ve memur emeklisi Temmuz 2026 maaş zammı yüzde kaç olacak?

10:051/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammına ilişkin beklentiler yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı daha da netleşirken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyuracağı son verilere çevrildi. Zam oranına ilişkin hesaplamalar ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor.

Temmuz ayında yapılacak memur ve memur emeklisi maaş artışı için kritik süreç devam ediyor. Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, nihai zam oranının belirlenmesi için son veriler bekleniyor. Memur maaşlarına yansıyacak artış oranı merak konusu olmaya devam ediyor.

MEMUR 5 AYLIK ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran tarihinde TÜİK tarafından 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından kesinlik kazanacak.

KESİNLEŞEN MEMUR MAAŞ ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri için kesinleşen 4 aylık zam oranı toplu sözleşme zammı eklendiğinde % 10,51 oldu.

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKET SONUÇLARINA GÖRE

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi 1,89 olarak açıklandı. Bir önceki anket döneminde bu oran 1,82 olarak açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında hesaplama yapıldığında oluşacak enflasyon farkı % 5,23 olacak. % 7 toplu sözleşme zammı eklendiğinde kesinleşen zam oranı % 12,60'a yükselecek.

TEMMUZ 2026 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz ayı memur maaş zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre hesaplama yapıldığında Mayıs ayı enflasyonu 1,89, Haziran ayı enflasyonu ise 1,52 olarak duyuruldu. Bu bilgiler ışığında hesaplama yapıldığında Memur ve memur emeklisi için oluşacak 6 aylık enflasyon farkı % 6,83, % 7 toplu sözleşme zammı ilave edildiğinde zam oranının % 14,31 olması bekleniyor.

#Emekli
#emekli maaş
#memur maaş
#enflasyon farkı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS bursluluk parası ödeme tarihleri 2026! Bursluluk parası ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı?