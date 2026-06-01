Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2026 İOKBS ücretleri hangi ayda hesaplara geçecek? İOKBS burs ödeme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 İOKBS kapsamında sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli sonuç heyecanı yaşamaya başladı. Eğitim hayatına katkı sağlayacak burs desteğinden yararlanmak isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ederken, gözler MEB tarafından yapılacak resmi duyurulara çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler puanlarını ve burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK? 2026 yılının ilk yarısı (Ocak – Temmuz) için belirlenen aylık burs miktarı 2.762 TL'dir. * Ödeme Takvimi: Burslar her ayın 25'ine kadar PTT üzerinden öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır. * Güncelleme: Temmuz 2026'da memur maaş katsayısına gelecek yeni zam ile bu tutar tekrar artacaktır.

2026 İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 sınav takvimi ile birlikte bursluluk sınav sonucu açıklanma tarihi netleşti. Takvime göre, 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü ilan edilecek.