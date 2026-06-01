Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr

Bursluluk sınav sonuçları için nefesler tutuldu. 26 Nisan’da gerçekleştirilen İOKBS Bursluluk Sınavı’nın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılan binlerce öğrenci ve veli, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puan bilgilerine ve başarı durumlarına erişebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS kapsamında sınava giren öğrenciler için sonuç heyecanı giderek artıyor. Aradan geçen sürenin ardından sonuç tarihine ilişkin araştırmalar hız kazanırken, öğrenciler burs hakkı elde edip etmediklerini öğrenmek için sonuç ekranının açılmasını bekliyor.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin
ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.