Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 sözleşmeli personel alacak: Personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Bin 673 kişilik personel alımı gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılı istihdam planı kapsamında yapılacak sözleşmeli alımlarla ilgili süreç yayınlanan Resmi Gazete kararıyla resmen başladı. Merkez ve taşra teşkilatlarında, özellikle devlet hastaneleri ve acil sağlık birimlerinde görevlendirilecek personeller için kadro dağılımı netleşti; alımlarda aslan payı 22 bin 983 kontenjanla uzman doktor kadrosuna ayrıldı. Peki 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde memur olma hayali kuran yüz binlerce adayın gözü, uzun süredir konuşulan 26 bin 673 personel alımına çevrilmiş durumda. Bakanlık tarafından 2026 yılı personeli eksiklerini gidermek amacıyla yapılması planlanan bu dev istihdam için adaylar büyük bir heyecanla başvuru tarihlerini bekliyor. Sürecin detayları incelendiğinde, Resmi Gazete'de yayımlanan kadro ve branş dağılımına göre en büyük payın 22 bin 983 kontenjanla uzman doktor ve 3 bin 652 kontenjanla doktor kadrolarına ayrıldığı görülürken; listede ebe, hemşire, diyetisyen ve sağlık teknikeri branşları da yer alıyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımı için takvim henüz resmi olarak ilan edilmedi. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan kontenjan dağılımı, sürecin fiilen başladığını gösteriyor. Önceki yılların uygulamaları baz alındığında, ÖSYM’nin Mayıs veya Haziran aylarında tercih kılavuzunu yayımlaması ve başvuruları alması bekleniyor. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecekler.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:
Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı
Uzman Doktor 22.983
Doktor 3.652
Diyetisyen 1
Ebe 9
Hemşire 2
Sağlık Teknikeri 25