MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama 2026! SONUÇLAR AÇIKLANDI! meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı!

MEB tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla katıldığı 2026 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Sınavın ardından puan hesaplamalarını yapan yüz binlerce öğrenci ve veli, gözlerini MEB'in resmi duyurularına çevirdi. Arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer alan "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "İOKBS sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularının yanıtları belli oldu.
Bursluluk sınavında heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 İOKBS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler ekran başına yönelirken, burs kazanan adaylar da netleşmeye başladı. Sonuçlara ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı.
BURSLULUK SINAVI 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları meb.gov.tr üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve diğer istenilen bilgileri sisteme girerek 2026 Bursluluk Sınavı sonuçlarına ulaşılabilecek.
BURSLULUK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.