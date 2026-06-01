MEB Sınav Sonuçları Ekranına Nasıl Giriş Yapılır? MEB Giriş Ekranı Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? meb.gov.tr Giriş Ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS, İOKBS (Bursluluk Sınavı), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve ehliyet sınavları gibi dönüm noktası niteliğindeki sınavların ardından tüm gözler tek bir adrese çevrilir: meb.gov.tr. Sınav sonuçlarının açıklandığı o heyecan dolu anlarda, doğru ekrana hızlıca ulaşmak ve yoğunluktan kaynaklanan erişim sorunlarını aşmak büyük önem taşır. Bu rehberde, MEB sınav sonuç sorgulama ekranına dair bilmeniz gereken tüm detayları, alternatif giriş yollarını ve en çok merak edilenleri bir araya getirdik.

MEB Sınav Sonuçları Ekranına Nasıl Giriş Yapılır?

MEB’in gerçekleştirdiği merkezi sınavların sonuçları, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulur. Sonuç ekranına güvenli ve doğru bir şekilde erişmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Resmi Web Sitesini Ziyaret Edin

Tarayıcınızın adres çubuğuna doğrudan [https://www.meb.gov.tr](https://www.meb.gov.tr) veya [http://sonuclar.meb.gov.tr](http://sonuclar.meb.gov.tr) yazarak giriş yapın.

MEB GİRİŞ EKRANI

Duyurular / Sonuçlar Bölümünü Bulun Ana sayfada yer alan "Duyurular" veya doğrudan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayın.

Sınav Seçimi Yapın Açılan listeden sonucunu öğrenmek istediğiniz sınavı (Örn: 2026 LGS Sonuç Bilgisi) seçin.

Kimlik Bilgilerini Girin Karşınıza çıkan ekranda sizden istenen T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve güvenlik kodunu eksiksiz yazarak "Sorgula" butonuna basın.

MEB Sınav Sonuç Sorgulama İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir? Sistem güvenliğini sağlamak ve kişisel verileri korumak adına, MEB sonuç ekranında genellikle şu temel bilgiler talep edilir:

T.C. Kimlik Numarası: Öğrenciye ait 11 haneli kimlik numarası.

Öğrenci Numarası / Aday Numarası: Özellikle Açık Öğretim ve bazı özel sınavlarda istenir.

Doğum Tarihi: Gün/Ay/Yıl formatında girilmelidir.

Güvenlik Kodu (Captcha): Ekranda görünen rastgele harf veya rakam kombinasyonu. (Robotik girişleri engellemek için zorunludur).

Alternatif Giriş Yöntemi: E-Devlet ile MEB Sonuç Sorgulama Sınav açıklandığı dakikalarda MEB'in ana sunucularında aşırı yoğunluk yaşanabilir. Bu gibi durumlarda e-Devlet Kapısı hayat kurtarıcı bir alternatiftir.

e-Devlet Üzerinden Sonuçlara Nasıl Bakılır? turkiye.gov.tr adresine gidin ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Millî Eğitim Bakanlığı" veya doğrudan öğrenmek istediğiniz sınavın adını (Örn: LGS Sonuç Sorgulama) yazın.

MEB’in e-Devlet entegrasyonu sayesinde, yoğunluktan etkilenmeden sınav sonuç belgenize anında ulaşabilir, dilerseniz barkodlu çıktısını alabilirsiniz.

9 /12 MEB Giriş Ekranı Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? (Yoğunluk Hatası Çözümleri) Yüz binlerce öğrenci ve velinin aynı anda sisteme yüklenmesi, "Sayfa bulunamadı", "Bağlantı zaman aşımına uğradı" veya "502 Bad Gateway" gibi hatalara yol açabilir. Bu durumla karşılaştığınızda şu yöntemleri deneyin:

Sayfayı Yenileyin (F5): Tarayıcınızı Ctrl + F5 kombinasyonu ile yenileyerek önbelleği temizleyip tekrar deneyin.

Farklı Bir Tarayıcı Kullanın: Google Chrome yerine Safari, Edge veya Mozilla Firefox gibi alternatif tarayıcıları tercih edin.

Mobil Veriye Geçiş Yapın: Ev internetinde yoğunluk varsa, telefonunuzun hücresel verisini açarak bağlanmayı deneyin.

Gizli Sekmeyi Deneyin: Tarayıcınızın gizli sekmesinden giriş yapmak, çerez (cookie) kaynaklı takılmaların önüne geçer.

MEB.GOV.TR Üzerinden Hangi Sınavların Sonuçları Öğrenilebilir? Bakanlık, bünyesinde yapılan neredeyse tüm kitlesel sınavların sonuç duyurusunu bu portal üzerinden yönetir. İşte o sınavlardan bazıları:

Sınav Türü Kısaltması Kimler Katılır?

Liselere Geçiş Sistemi LGS8. Sınıf Öğrencileri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar Açık Öğretim Lisesi / Ortaokulu Sınavları AÖL / AÖO Açık Öğretim Öğrencileri Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı MTSK Ehliyet Adayları Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavları-MEB Personeli

