Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye mi geçti?

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Fikret Albayrak'ın yerine, Akçakoca Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi yapıldı. Salt çoğunluğun yeterli olacağı üçüncü turda AK Partili meclis üyesi Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi.

Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında "İcbar suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Albayrak'ın geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

ALAETTİN KARAKAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Meclis Üyesi

KADİR ŞENGÜL

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Meclis Üyesi

NAİM TOP

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Meclis Üyesi

ÇAĞDAŞ ÖZER

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Meclis Üyesi

ALİ KOYUNCU

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Meclis Üyesi

SEFER TUZCUOĞLU

AK Parti

ALEV ÜNAL

AK Parti

EMRAH ÇETİNBAŞ

AK Parti

EMRAH BARTAN

AK Parti

TARIK CİNGİRİT

AK Parti

ZAFER KÜÇÜK

AK Parti

ALİ DARAKCI

AK Parti

VOLKAN BALABAN

AK Parti

YÜKSEL YILMAZ

AK Parti

KENAN AKIN

Bağımsız


