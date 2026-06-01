Bayramda çalışan ne kadar mesai alır? İşte 2026 Kurban bayramı mesai ücreti hesaplama tablosu

Kurban Bayramı boyunca çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren mesai hesapları netleşti. Resmi tatillerde görev yapanlara normal ücretlerinin yanı sıra ilave ödeme yapılırken, asgari ücretli bir çalışan 4,5 günlük bayram mesaisinde ne kadar ücret alacak? İşte 2026 bayram mesai ücreti hesaplama tablosu
Bayram tatilinde milyonlarca vatandaş memleket ve tatil beldelerine akın ederken, yüz binlerce çalışan ise mesaisine devam ediyor. Bayramda çalışanların en çok merak ettiği konu ise mesai ücretleri oldu. Bayramda çalışanlar ne kadar alacak?
BAYRAMDA ÇALIŞANA 4,5 GÜN MESAİ HAKKI
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in Sabah'ta yer alan haberine göre yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4,5 gün resmi tatil olarak kutlandı. Resmi tatillerde çalışılmaması dışında bir ücretlendirme sistemi de bulunuyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 30.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 1.000 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 1.000 liraya ilaveten, ayrıca 1.000 lira ödeniyor. Bayramda çalıştığı gün için 1.000 lira değil, 2.000 lira alıyor. Böylece maaşına ilaveten her gün için 1.000 TL daha ödenmiş oluyor.
Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödeniyor. Asgari ücretli bir işçiye 2026 yılı için günlük brüt 1,101 TL, net olarak da 935,85 TL ücret ödenmesi gerekiyor. 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak net 4.211,33 TL ücret ödenecek.
FAZLA MESAİ DE ÖDENİR
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.
GAZETECİLERİN ÖDEMESİ FARKLI
Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor. Gazetecilerin bayramlarda çalışmaları, diğer işçilere göre farklı ücretlendiriliyor. Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı bulunmuyor. Bu yüzden de gazetecilerin çalışmaları tatil ücreti olarak değil fazla mesai olarak değerlendiriliyor.
Diğer işçiler bayram çalışmalarında tam yevmiye alırken, gazetecilerde bu yevmiye yarım olarak, yani fazla çalışma şeklinde uygulanıyor. Günlük 1.000 lira yevmiye alan bir işçi bayramda çalışınca 2.000 lira alırken, gazeteci tam gün çalıştığında 1.500 lira alıyor. Gazetecide fazla çalışma ücreti saate göre belirleniyor. Dolayısıyla gazeteciler bayram günlerinde ya da resmi tatillerde kaç saat çalışmışlarsa o kadar saat ücretini yüzde 50 fazlasıyla alıyorlar.
İDARİ İZİN ÖZELİ KAPSAMAZ
Bayramlarda kamu çalışanları için verilen idari izinler özel sektörde mesai olarak nitelenmiyor. Eğer işveren kendi inisiyatifiyle tatili uzatırsa bu durumda özel sektör çalışanları da idari izinli sayılıyor.
PARA YERİNE İZİN OLMAZ
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti para olarak ödeniyor. Bu ödemelerin bir sonraki ücret ile birlikte verilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor.
Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, bir de fazla mesai yapmışlarsa, yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti de alıyorlar. Fazla mesailerin bir mali zorluk yoksa ödenmemesi işçiye haklı fesih ile tazminat alma hakkı da tanıyor. İş Kanunu'nun 24. Maddesi bu hakkı düzenliyor.
ASGARİ ÜCRETLİNİN HESABI
Brüt maaş 33.030,00 TL
Net maaş 28.075,50 TL
Günlük brüt ücret 1.101,00 TL
Günlük net ücret 93,85 TL
4,5 günlük brüt ödeme 4.954,50 TL
4,5 günlük net ödeme 4.21133 TL