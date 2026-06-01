Fransa’dan İsrail’e 'Eurosatory Fuarı' kısıtlaması: Soykırım silahları sergilenemeyecek

Fransa hükümeti, haziran sonunda düzenlenecek Paris Eurosatory 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda İsrail’in saldırı sistemlerini sergilemesini ve resmi heyetle katılımını yasakladı. İsrail Savunma Bakanlığı, kararın siyasi ve ticari olduğunu savunarak tepki gösterdi.
Fransa, savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Paris Eurosatory 2026 Fuarı'nda, soykırım silahlarını sergilemesine izin vermeme kararını İsrail'e bildirdi.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Paris Eurosatory 2026 Fuarı'na katılamayacağı ve stant açamayacağı belirtildi.
Açıklamada, Fransız hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, haziran sonunda düzenlenecek Paris Eurosatory 2026 Fuarı'na, İsrail hükümet temsilcilerinin katılımının, İsrail'in stant açmasının ve saldırı sistemlerini sergilemesinin yasaklandığı aktarıldı.
İsrail'in söz konusu fuarda sadece hava savunma sistemlerini sergilemesine izin verileceğine işaret edilen açıklamada, bunun siyasi ve ticari bir karar olduğu savunuldu.
Fransa, İsrail'in katılımını daha önce de reddetmişti
Fransız hükümeti, 2025'te düzenlenen Paris Havacılık Fuarı'nda ise saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddeden İsrailli firmaların ürünlerini siyah bir perde ile örterek bu tür silahların sergilenmesini engellemişti.