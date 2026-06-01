Trump ile Netanyahu'dan Beyrut görüşmesi: İsrail askerleri geri çekecek, Hizbullah saldırmayacak

20:381/06/2026, Pazartesi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı talimatı vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü aktarıldı. Trump, görüşmenin ardından Hizbullah ile de olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ikilinin telefonla görüştüğünü aktarırken görüşmenin detayına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Netanyahu-Trump ikilisi arasında yapılan telefon görüşmesinin, İsrail'in Beyrut'a saldırı tehdidinde bulunmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini duyurmuştu

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu bildirilmişti.

"İsrail, Beyrut'a asker göndermeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a asker göndermeyeceğini belirterek,
"Yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi. Ayrıca, üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdim. Onlar da tüm saldırıların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak."
dedi.

