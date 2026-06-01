Trump ile Netanyahu'dan Beyrut görüşmesi: İsrail askerleri geri çekecek, Hizbullah saldırmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı talimatı vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü aktarıldı. Trump, görüşmenin ardından Hizbullah ile de olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ikilinin telefonla görüştüğünü aktarırken görüşmenin detayına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Netanyahu-Trump ikilisi arasında yapılan telefon görüşmesinin, İsrail'in Beyrut'a saldırı tehdidinde bulunmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini duyurmuştu.
İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu bildirilmişti.