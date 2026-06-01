AÖF öğrencilerinin beklediği takvim açıklandı: Yaz okulu tarihleri belli oldu

1/06/2026, Pazartesi
AÖF yaz okulu 2026 takvimi: Kayıtlar ne zaman, sınav hangi tarihte?

AÖF yaz okulu 2026 takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Yaz okuluna katılmayı planlayan binlerce öğrenci, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?", "Ders kayıtları hangi tarihte yapılacak?" ve "Yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt ararken, kayıt ve sınav tarihleri netleşti. Mezuniyet sürecini hızlandırmak veya başarısız olduğu dersleri telafi etmek isteyen öğrenciler için kritik öneme sahip yaz okulu sürecinin tüm detayları belli oldu.

AÖF yaz okulu 2026 takvimi duyuruldu

AÖF yaz okulu 2026 takvimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Derslerini yaz döneminde tamamlayarak mezuniyet sürecini hızlandırmak isteyen öğrenciler, kayıt ve sınav tarihlerini araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 öğretim yılı akademik takvimiyle birlikte yaz okulu sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın tek oturum halinde uygulanacağı bildirildi.

Yaz okulu kayıtları hangi tarihlerde yapılacak?

Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler için ders seçme ve kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Akademik takvime göre öğrencilerin:

  • Ders seçimlerini tamamlaması,
  • Kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi,
  • Gerekli ödemeleri yaparak kayıtlarını onaylaması gerekiyor.

Kayıt işlemleri için son tarih ise 3 Temmuz 2026 Cuma günü olarak açıklandı.

Öğrenciler çalışma planlarını sınav tarihine göre şekillendirecek

AÖF öğrencileri, eğitim öğretim yılı içerisinde başarılı olamadıkları dersleri yaz okulunda alarak akademik eksiklerini tamamlama fırsatı elde edecek. Açıklanan takvim doğrultusunda öğrencilerin kayıt sürecini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları ve sınav hazırlıklarını 22 Ağustos'ta yapılacak yaz okulu sınavına göre planlamaları gerekiyor.

