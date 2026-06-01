AÖF yaz okulu 2026 takvimi: Kayıtlar ne zaman, sınav hangi tarihte?

AÖF yaz okulu 2026 takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Yaz döneminde derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler için kayıt ve sınav tarihleri netleşti.

AÖF yaz okulu 2026 takvimi duyuruldu

AÖF yaz okulu 2026 takvimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Derslerini yaz döneminde tamamlayarak mezuniyet sürecini hızlandırmak isteyen öğrenciler, kayıt ve sınav tarihlerini araştırıyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 öğretim yılı akademik takvimiyle birlikte yaz okulu sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın tek oturum halinde uygulanacağı bildirildi.

Yaz okulu kayıtları hangi tarihlerde yapılacak?

Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler için ders seçme ve kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Akademik takvime göre öğrencilerin:

Ders seçimlerini tamamlaması,

Kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi,

Gerekli ödemeleri yaparak kayıtlarını onaylaması gerekiyor.

Kayıt işlemleri için son tarih ise 3 Temmuz 2026 Cuma günü olarak açıklandı.

Öğrenciler çalışma planlarını sınav tarihine göre şekillendirecek