AGS sınav tarihi için yeni gelişme: Akademi Giriş Sınavı (AGS 2026) ertelenecek mi? Kritik süreç başladı

AGS 2026 sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sorusu, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle öğretmen adaylarının gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM takviminde Akademi Giriş Sınavı (AGS) için şu ana kadar herhangi bir tarih değişikliği bulunmazken, sınavın 12 Temmuz 2026'da yapılıp yapılmayacağına ilişkin beklenti arttı. Peki AGS ertelenecek mi, ÖSYM'den resmi açıklama geldi mi ve geç başvurular ne zaman yapılacak? İşte adayların yakından takip ettiği son gelişmeler.
AGS 2026 sınavının NATO Zirvesi nedeniyle ertelenebileceği yönündeki iddialar öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM takviminde sınav tarihi değişmezken, erteleme konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AGS 2026 ertelenecek mi?
AGS 2026, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan mevcut takvime göre 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ancak Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi ve buna bağlı olarak alınan idari izin kararları nedeniyle sınavın ertelenebileceğine ilişkin iddialar gündeme geldi.
Sosyal medyada ve eğitim camiasında konuşulan iddialar, özellikle başkentte uygulanacak güvenlik ve ulaşım tedbirlerinin sınav organizasyonunu etkileyip etkilemeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.
NATO Zirvesi nedeniyle erteleme iddiası
Ankara'nın temmuz ayının ikinci haftasında önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak olması nedeniyle kamu çalışanları için 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izin uygulanacağı belirtildi.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre AGS'nin de idari izin sürecinin son günü olan 12 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Bu durum, sınavın planlanan tarihte gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine yönelik tartışmaları artırdı.
Öne çıkan başlıklar şöyle:
NATO Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.
Kamu çalışanları için 6-12 Temmuz tarihlerini kapsayan idari izin kararı alındı.
AGS'nin mevcut sınav tarihi 12 Temmuz 2026 olarak görünüyor.
ÖSYM tarafından sınav takviminde herhangi bir değişiklik duyurulmadı.
Resmi karar var mı?
Kulislerde yer alan bilgilere göre, AGS'nin ertelenmesine ilişkin henüz alınmış resmi bir karar bulunmuyor.
İddialar üzerine ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinin bir değerlendirme yapmasının beklendiği belirtilirken, adayların şu aşamada yalnızca resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yapılmadığı sürece sınavın mevcut takvimde yer alan tarihte gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
AGS geç başvuruları ne zaman?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre AGS geç başvuru işlemleri 3 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.
Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, belirtilen tarihte başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru gününün ardından yeni bir başvuru hakkı tanınmayacak.