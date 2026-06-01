AGS sınav tarihi için yeni gelişme: Akademi Giriş Sınavı (AGS 2026) ertelenecek mi? Kritik süreç başladı

NATO Zirvesi nedeniyle erteleme iddiası





Ankara'nın temmuz ayının ikinci haftasında önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak olması nedeniyle kamu çalışanları için 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izin uygulanacağı belirtildi.





ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre AGS'nin de idari izin sürecinin son günü olan 12 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Bu durum, sınavın planlanan tarihte gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine yönelik tartışmaları artırdı.





NATO Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Kamu çalışanları için 6-12 Temmuz tarihlerini kapsayan idari izin kararı alındı.

AGS'nin mevcut sınav tarihi 12 Temmuz 2026 olarak görünüyor.

ÖSYM tarafından sınav takviminde herhangi bir değişiklik duyurulmadı.