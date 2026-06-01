Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Eski ABD Başkanı Obama'nın Beyaz Saray hesabı hacklendi: Paylaşımlarda dikkat çeken detay

Eski ABD Başkanı Obama'nın Beyaz Saray hesabı hacklendi: Paylaşımlarda dikkat çeken detay

19:301/06/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık dönemindeki Beyaz Saray hesabı hacklendi
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık dönemindeki Beyaz Saray hesabı hacklendi

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın başkanlık döneminde kullandığı resmi Beyaz Saray Instagram hesabı siber saldırıya uğradı. Hesabı ele geçiren kimliği belirsiz kişilerin, ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’nin fotoğraflarını paylaşması ve "Beyaz Saray Şiilerin kontrolünde" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı Obama Beyaz Saray resmi Instagram hesabı hacklendi.

Dünya çapında magazin haberleri yapan TMZ platformunun haberinde, Obama'nın Beyaz Saray resmi hesabından en son 2017'de paylaşım yapıldığı belirtildi.

Haberde, o zamandan beri paylaşım yapılmayan ve Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı resmi hesabının, dün hacklendiği ve bazı paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Kudüs Komutanı Süleymani'nin fotoğrafları paylaşıldı

Paylaşımlardan birinde yazan metinde, Beyaz Saray'ın Şiilerin kontrolünde olduğuna dair ifadelerin yer aldığı belirtilen haberde, hesabı hackleyen grubun Instagram üzerinden hikaye paylaşımları yaptığı da ifade edildi.

Haberdeki görsellerde, bu paylaşımlardan birinde Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğraflarına yer verildiği görüldü.

Meta durumu doğruladı

Sosyal medya platformu Instagram'ın sahibi Meta'dan bir temsilci, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hacklenme durumunu doğrulayarak, hesabın o zamandan beri güvence altına alındığını ve yetkisiz içeriğin temizlendiğini belirtti.

Olayın arkasında kimin olduğu konusunda henüz bilgi olmadığı aktarıldı.



#Barack Obama
#Beyaz Saray
#Hack
#Instagram
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS sınav tarihi için yeni gelişme: Akademi Giriş Sınavı (AGS 2026) ertelenecek mi? Kritik süreç başladı