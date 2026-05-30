Herkes o morlukları ve lekeleri konuşuyordu: Trump’ın sağlık raporunda şaşırtan '14 yıl' detayı

Beyaz Saray, 14 Haziran tarihinde 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllık kapsamlı sağlık taraması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 26 Mayıs’ta gerçekleştirilen muayenelerde ABD başkanın genel sağlık durumunun "mükemmel" seviyede olduğu raporlandı. Herhangi bir ciddi rahatsızlığa rastlanmadığını vurgulayan Başkanın Doktoru Sean Barbabella; Trump’ın kalp, akciğer ve nörolojik fonksiyonlarının son derece güçlü olduğunu belirterek, Başkomutan ve Devlet Başkanı sıfatıyla taşıdığı tüm görevleri yerine getirmeye tamamen uygun olduğunu ifade etti.

14 yıl daha genç

Fiziksel ölçümlere de yer verilen raporda, 191 santimetre boyundaki Trump’ın güncel kilosunun 108 kilogram olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl yapılan kontrollere kıyasla yaklaşık 6,4 kilogram aldığı tespit edilen Trump’a sağlık ekibi tarafından bazı tıbbi tavsiyelerde bulunuldu. Başkana diyet konusunda özel bir rehberlik sunulurken, mevcut kilosunu düşürmeye devam etmesi ve fiziksel aktivite düzeyini artırması yönündeki öneriler rapora kaydedildi.

Raporun en fazla dikkat çeken kısımlarından birini, yapay zekâ destekli elektrokardiyogram analizinin sonuçları oluşturdu. Bu yenilikçi teknolojiyle yapılan değerlendirmelere göre Trump'ın kalp yaşının, gerçek kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu tespit edildi. Nörolojik muayenesinde hiçbir anormallik gözlemlenmeyen başkan, girdiği bilişsel değerlendirme testinden de 30 üzerinden 30 tam puan alarak zihinsel keskinliğini koruduğunu kanıtladı.

Morlukların nedeni

Son dönemde zaman zaman kamuoyunun dikkatini çeken Trump'ın sağ elindeki morluklara ilişkin de raporda resmi bir açıklama yer aldı. Söz konusu morlukların, sürekli el sıkışma rutini ile kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu olarak kullanılan aspirin tedavisinin doğal bir birleşimi olduğu ifade edildi. Rapora göre başkan, ikisi kolesterol kontrolüne yönelik olmak üzere düzenli olarak toplam üç farklı ilaç kullanıyor. Ayrıca, 2024 yılında Pensilvanya’daki bir miting sırasında uğradığı suikast girişiminin sağ kulağında bıraktığı yara izlerinin mevcudiyeti ile geçtiğimiz yıl teşhis edilen kronik venöz yetmezlik rahatsızlığının rutin takibinin yapıldığı da belirtildi. Sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından Truth Social hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Trump, muayenenin "MÜKEMMEL" geçtiğini duyururken, Beyaz Saray da resmi sosyal medya hesaplarından başkanın durumunu aynı kelimeyle nitelendirdi.

Sağlık durumu tartışmaları

Yayımlanan bu detaylı rapor, ABD Başkanı'nın sağlığıyla ilgili basında bir süredir yer alan iddiaların ardından geldi. Özellikle Temmuz 2025'te medyaya yansıyan bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiş olduğu ve elindeki morlukları makyajla gizlemeye çalıştığı iddia edilen Trump'ın, yakın tarihli karelerde boynunda görülen lekeli döküntü soru işaretlerine neden olmuştu. Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella, boyundaki döküntünün tedavisi için başkanın "önleyici bir cilt kremi" kullandığını belirtmiş, ancak hastalığın ayrıntılarına dair detay vermekten kaçınmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise bacaklardaki şişliğin "yaygın" bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elindeki morarmaların sebebinin de "çok fazla tokalaşmaktan ötürü" meydana geldiğini kamuoyuna açıklamıştı.







