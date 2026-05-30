Taslak anlaşmada son rötuş iddiası

Tarafların zaman zaman birbirini oyalamakla suçladığı süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz taslağı imzalamadığı belirtildi. Amerikan The New York Times gazetesinin haberine göre taslak, İran’ın nükleer programı, yaptırımlar ve savaş sonrası müzakereler için başlangıç niteliği taşıyor. Plana göre ilk aşamada 60 günlük ateşkes uygulanacak ve Hürmüz Boğazı yeniden ticarete açılacak. İran, ablukanın 30 gün içinde kaldırılmasını isterken ABD net takvim vermiyor. Taslakta ayrıca İran için 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma fonu oluşturulması gündemde. Nükleer görüşmelerde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ikinci aşamada ele alınacak. ABD yaptırımların kademeli kaldırılmasını değerlendirirken, İran dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlıklarına erişim talep ediyor.