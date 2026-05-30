Taslak anlaşmada son rötuş iddiası

İran ile ABD arasında arabulucular eşliğinde yürütülen görüşmelerde, savaşı sona erdirebilecek bir ön anlaşma taslağı masaya geldi.
Tarafların zaman zaman birbirini oyalamakla suçladığı süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz taslağı imzalamadığı belirtildi. Amerikan The New York Times gazetesinin haberine göre taslak, İran’ın nükleer programı, yaptırımlar ve savaş sonrası müzakereler için başlangıç niteliği taşıyor. Plana göre ilk aşamada 60 günlük ateşkes uygulanacak ve Hürmüz Boğazı yeniden ticarete açılacak. İran, ablukanın 30 gün içinde kaldırılmasını isterken ABD net takvim vermiyor. Taslakta ayrıca İran için 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma fonu oluşturulması gündemde. Nükleer görüşmelerde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ikinci aşamada ele alınacak. ABD yaptırımların kademeli kaldırılmasını değerlendirirken, İran dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlıklarına erişim talep ediyor.
TRUMP KARAR VEREMİYOR
Öte yandan Trump dün İran'la ateşkes konusunda görüşmeler için Beyaz Saray'da Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yaptı. Toplantı öncesi Trump, birçok başlıkta anlaşma sağladıklarını aktararak, "Şimdi, son kararı vermek üzere Durum Odası'nda bir toplantıya gireceğim" dedi. Ancak iki saat süren toplantı sonrası The New York Times gazetesi, Trump’ın İran ile müzakere sürecine ilişkin nihai kararını değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılamadığını öne sürdü.