İran basını ordunun ABD-İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

İran medyasında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail’e ait olduğu öne sürülen bir mini insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek düşürüldü. Olayla ilgili detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi.
Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Ordunun hava savunması tarafından Keşm yakınlarında düşman bir Amerikan-Siyonist mini insansız hava aracının tespit edilmesinin ardından, başarılı bir operasyonla derhal vurularak imha edildi." ifadeleri yer aldı.
Konuya ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.