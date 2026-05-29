İran basını ordunun ABD-İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

22:5329/05/2026, Cuma
AA
İran medyası, ABD-İsrail'e ait mini İHA'nın başarılı bir operasyonla derhal vurularak imha edildiğini yazdı. (Foto: Arşiv)
İran medyasında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail’e ait olduğu öne sürülen bir mini insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek düşürüldü. Olayla ilgili detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait mini insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Ordunun hava savunması tarafından Keşm yakınlarında düşman bir Amerikan-Siyonist mini insansız hava aracının tespit edilmesinin ardından, başarılı bir operasyonla derhal vurularak imha edildi." ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.




#İran
#ABD
#İsrail
#İHA
