İran'dan 'Pezeşkiyan istifa etti' iddialarına yanıt

21:4831/05/2026, Pazar
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın görevinin başında olduğunu belirtti. Açıklamada, iddiaların milli birliği hedef alan organize bir dezenformasyon çalışması olduğu vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Pezeşkiyan’ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı’nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.

Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ve İranlıların milli birliğini yok etme arzusunu yine "mezara" götüreceğini kaydetti.



