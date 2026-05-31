Netanyahu'dan kritik atama: Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail ortak üretimi olan ve İran füzelerine karşı atmosfer dışı imha kabiliyetine sahip Arrow 3 projesinde öncü rol oynayan Shmuel Ben Ezra'yı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığını duyurdu. Netanyahu, 30 yıllık tecrübeye sahip ismin ülkenin güvenliğini güçlendireceğini savundu.
Arrow 3 füzeleri
ABD-İsrail ortak üretimi olan Arrow 3 füzeleri, İsrail’in en gelişmiş uzun menzilli savunma sistemi olarak değerlendiriliyor. Söz konusu füzelerin, taraflar arasındaki savaş zamanında İran’dan fırlatılan balistik füzeler ve benzeri mühimmatları atmosferinin dışındayken imha etmek üzere tasarlandığı biliniyor.