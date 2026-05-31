İsrail’den Gazze Limanı'na İHA saldırısı: Can kaybı ve çok sayıda yaralı var

İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentindeki limana düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'ları, Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ateşkese rağmen her gün yeni saldırılar

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Son resmi verilere göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 930 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 819 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 939'a, yaralı sayısının da 172 bin 927'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, en az 130 kişi yaralandı.



