Dolar, altın ve borsa için kritik hafta: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 toplantı tarihi belli oldu

Fed faiz kararı için geri sayım sürerken yatırımcılar ve küresel piyasalar 17 Haziran'da açıklanacak kritik karara odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutup tutmayacağı, yılın geri kalanında faiz indirimi veya artışı sinyali verip vermeyeceği merak edilirken, kararın dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları üzerindeki olası etkileri yakından takip ediliyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Federal Reserve-Fed) tarafından alınacak Fed faiz kararı, küresel piyasalarda yön belirleyici gelişmeler arasında yer alıyor. Yatırımcıların yakından izlediği haziran ayı toplantısı 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fed'in iki gün sürecek toplantısının ardından faiz kararı, 17 Haziran'da Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuyla paylaşılacak. Kararın ardından yapılacak açıklamalar ve Fed yönetiminin değerlendirmeleri de piyasalarda yakından takip edilecek.
Piyasaların odağında Fed toplantısı
Küresel piyasalarda yatırımcılar, Fed'in para politikası adımlarına ilişkin sinyalleri izlemeyi sürdürüyor. Haziran toplantısında alınacak kararın yanı sıra, Fed yetkililerinin ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri de önem taşıyor.
Öne çıkan takvim şöyle:
- Fed toplantısı: 16-17 Haziran 2026
- Faiz kararının açıklanacağı tarih: 17 Haziran 2026
- Kararın açıklanacağı saat: Türkiye saatiyle 21.00
Fed faiz beklentileri nasıl şekilleniyor?
Jeopolitik gerilimler öncesinde para piyasalarında, Fed'in yıl içerisinde toplam iki faiz indirimi gerçekleştirebileceği beklentisi öne çıkıyordu. Ancak son dönemde artan belirsizliklerin ardından piyasa beklentilerinde değişim yaşandı.
Güncel piyasa fiyatlamalarına göre, Fed'in aralık ayında yapılacak toplantıda yaklaşık yüzde 70 olasılıkla 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceği öngörülüyor. Söz konusu beklentiler, piyasalardaki fiyatlamalara dayanırken, nihai karar Fed'in ekonomik veriler doğrultusunda yapacağı değerlendirmeler sonucunda şekillenecek.
Sonuç olarak, haziran ayında açıklanacak Fed faiz kararı ve karar sonrasında yapılacak değerlendirmeler, küresel finans piyasalarının kısa vadeli yönü açısından yakından izlenecek gelişmeler arasında bulunuyor.