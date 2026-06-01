Futbolseverler için geri sayım bitti, yılın en büyük spor şöleni kapıya dayandı! Yeni 48 takımlı formatıyla nefesleri kesecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası, üç ülkenin (ABD, Kanada, Meksika) ev sahipliğinde yeşil sahaları ateşe vermeye geliyor. Dünya Kupası J Grubu'nda mücadele edecek Arjantin Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Kadroya dahil edilen Dünya Kupası'nın en çok forma giyen Lionel Messi, kariyerinde 6. kez turnuvada boy gösterecek. İşte Arjantin Dünya Kupası grubu ve kadrosu 2026.

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak. Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

2 /6 Arjantin Dünya Kupası kadrosu 2026 Arjantin Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Lionel Scaloni , 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi. Kadroya dahil edilen Dünya Kupası'nın en çok forma giyen oyuncusu (26) Lionel Messi , kariyerinde 6. kez turnuvada boy gösterecek.

3 /6 Kaleci : Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Olimpik Marsilya), Emiliano Martinez (Aston Villa). Defans : Leonardo Balerdi, Facundo Medina (Olimpik Marsilya), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

4 /6 Orta saha : Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea)

5 /6 Forvet : Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter).