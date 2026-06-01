AGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? MEB Akademi Giriş Sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

AGS için geri sayım sürerken başvuru süreci 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erdi. Başvurusunu belirtilen tarihler arasında tamamlayamayan adaylar ise gözlerini geç başvuru takvimine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 MEB-AGS için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek, geç başvuru gününde sınav ücretinin ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi gerekecek.