Türkiye Dünya Kupası grubu ve kadrosu 2026: Türkiye'nin maçları ne zaman ve saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek ve toplam 104 maç oynanacak. Grup aşamasında 12 gruba ayrılan takımlar, son 32 turuna yükselmek için kıyasıya rekabet edecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu. 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda yer alan Türkiye’nin maç programı belli oldu. A Milli Takım; Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye'nin maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi gün?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

Türkiye Dünya Kupası kadrosu 2026 Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci : Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans : Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

4 /6 Orta saha : Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund) Forvet : Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

5 /6 Avustralya - Türkiye maçı ne zaman? Avustralya - Türkiye maçı 14 Haziran Pazar BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00.