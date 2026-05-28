Aşure Günü'nün tarihi, 2026 yılı için mübarek Ramazan ayı sonrası aranan başlıklarından oldu. Aşure Günü'nü içerisinde bulunduran Muharrem ayının tarihi merak ediliyor. Peki, Aşure ayı ne zaman başlıyor? 2026 Aşure günü ne zaman, Diyanet ile hangi ayda başlıyor? 2026 Diyanet Aşure Günü tarihi
Aşure Günü tarihi Ramazan ayı sonrası merak edilmeye başladı. Muharrem ayında gerçekleşen Aşure Günü'nün hangi tarihe denk geldiği araştırılıyor. Diyanet 2026 takviminde, Muharrem Ayı ve Aşure Günü tarihleri yer aldı.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında, Aşure günü 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk gelmektedir.
2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.
Bu yıl Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.