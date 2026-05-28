Haziran ayı kira artış oranı 2026 hesaplama tablosu TÜİK verileri ile netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, Haziran ayı kira artış oranı yeniden belirlenecek. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri kira artış oranında önemli rol oynuyor. Her ay bir önceki ayın enflasyon oranlarını açıklayan TÜİK, kira zammı hesaplamasına yeniden yön verecek. Haziran ayı kira artışı ne kadar? Ev ve işyerleri için Mayıs 2026 enflasyon açıklaması ile Haziran kira artış hesaplaması haberimizde.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?
Kira sözleşmelerinde belirleyici rol oynayan Haziran ayı kira artış hesaplamasının yapılabilmesi için gözler TÜİK'e çevrildi. Mayıs ayı enflasyon verileri, 3 Haziran günü saat 10:00'da TÜİK tarafından resmi olarak duyurulacak. Bu açıklamayla birlikte Haziran ayında geçerli olacak yasal kira zam sınırı da netlik kazanmış olacak.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
Geçtiğimiz ay kontratlarını yenileyenlerin tabi olduğu Mayıs ayı kira zam oranı, Nisan ayı enflasyon verilerinin on iki aylık ortalamasına göre %32,43 olarak gerçekleşmişti.
Açıklanan son verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %32,37, aylık bazda ise %4,18 oranında artış göstermişti. TÜFE’deki (2025=100) değişim oranları; 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve nihayetinde on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış şeklinde kayıtlara geçmişti.
GEÇMİŞ DÖNEM (MAYIS 2026) KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Fikir vermesi açısından, geçtiğimiz Mayıs ayında uygulanan %32,43'lük yasal tavan oranına göre örnek bir kira hesabı şu şekilde yapılıyordu:
Mevcut Kira Bedeli: 25.000 TL
Yasal Zam Oranı: %32,43
Kira Zam Bedeli: 8.107 TL
Zamlı Yeni Kira Bedeli: 33.107 TL
3 Haziran'da açıklanacak yeni verilerle birlikte, Haziran ayı içerisinde yapılacak kontrat yenilemelerinde bu hesaplama yöntemi yeni açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden güncellenecektir.