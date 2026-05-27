YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS yerleri ne zaman belli olacak 2026?

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hızlandı. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yandan da sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Özellikle “2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı?” ve “Üniversite sınavına kaç gün kaldı?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonunda kritik viraja girildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav öncesinde adaylar, ÖSYM'den gelecek sınav giriş yerleri duyurusunu beklemeye başladı. Gözler şimdi sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi.

YKS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN ALINACAK? 2026 YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgesi Haziran ayında alınabilecek. YKS sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce; 9-10-11 Haziran 2026 tarihlerinde ilan edileceği tahmin ediliyor.