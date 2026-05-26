Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet’e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurban Bayram’ında kurban kesen kişilerin kurban etini nasıl dağıtılacağı konusunda bilgili olması gerekmektedir. İbadetin tam anlamıyla yerine getirilmesi için Kurban nasıl pay edilir, kurban eti nasıl dağıtılır gibi konularda dini kaynaklar üzerinden referans alınarak gerekli olan işlemler yapılmalıdır.

Allah'a yaklaşmak ve Allahü Teala için kurban kesmek çok faziletli ibadetlerden birisidir. Kurban kesmenin temel amaçlarından birisi toplum içerisindeki yardımlaşmanın arttırılmasıdır. Sadece zengin kişilere yükümlülük olarak getirilen kurban kesme, fakir olan vatandaşların kapsam dışında kalmasını sağlamıştır. Böylece belirli bir maddi güce sahip olan kişiler, inançları doğrultusunda Kurban Bayramı'nda kurban kesebilmektedir. Kesilecek kurban etleri ise belirli bir oranda kurban kesen kişinin olurken kalan tüm bölümlerinin fakir, fukara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması esastır. Böylece yıl boyunca et almakta zorluk çeken ve et yemeyen kişiler, kurban eti yardımı ile birlikte et yemesi, yardımlaşmanın sağlanması hedeflenmektedir.



