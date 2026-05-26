Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet’e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Kurban Bayramı 2026 yaklaşırken milyonlarca Müslüman 27-30 Mayıs tarihlerinde kurban ayını idrak edecek. Kurban Bayramı'nda et dağıtımı, ibadetın özü kadar önemlidir. Bu noktada, 'Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl pay edilir' sorusu merak ediliyor.
Kurban Bayram’ında kurban kesen kişilerin kurban etini nasıl dağıtılacağı konusunda bilgili olması gerekmektedir. İbadetin tam anlamıyla yerine getirilmesi için Kurban nasıl pay edilir, kurban eti nasıl dağıtılır gibi konularda dini kaynaklar üzerinden referans alınarak gerekli olan işlemler yapılmalıdır.
Allah'a yaklaşmak ve Allahü Teala için kurban kesmek çok faziletli ibadetlerden birisidir. Kurban kesmenin temel amaçlarından birisi toplum içerisindeki yardımlaşmanın arttırılmasıdır. Sadece zengin kişilere yükümlülük olarak getirilen kurban kesme, fakir olan vatandaşların kapsam dışında kalmasını sağlamıştır. Böylece belirli bir maddi güce sahip olan kişiler, inançları doğrultusunda Kurban Bayramı'nda kurban kesebilmektedir. Kesilecek kurban etleri ise belirli bir oranda kurban kesen kişinin olurken kalan tüm bölümlerinin fakir, fukara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması esastır. Böylece yıl boyunca et almakta zorluk çeken ve et yemeyen kişiler, kurban eti yardımı ile birlikte et yemesi, yardımlaşmanın sağlanması hedeflenmektedir.
Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir.
Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi', 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû', 8/413).
Kurban eti kimlere verilir?
Diyanet'e göre kurban eti, özellikle fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Bu, kurban ibadetinin temel amaçlarından biridir. Ayrıca akrabalara, komşulara ve misafirlere de kurban eti verilebilir. Ancak şu noktalara dikkat edilmelidir:
Zengin kişilere kurban eti verilmesinde dinen bir sakınca yoktur, fakat öncelik fakir kimselerdedir.
Gayrimüslim komşulara da kurban eti verilebilir. Bu, İslam'ın hoşgörü ve paylaşım anlayışının bir göstergesidir.
Kurban eti, ticari amaçla satılamaz, kazanç elde edilemez.
Kurban eti nasıl pay edilir?
Kurban eti kesiminde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kaynaklarda nasıl davranılması gerektiği detaylı olarak belirtilmektedir. Mevcut bilgilere göre kurban etinin üçe bölünmesi gerekir. 3'e bölünen kurbanın bir bölümü kurban kesemeyen yoksullara, bir bölümü akraba, tanıdık ve komşulara kalan son bölümü ise evde tüketilmek üzere ayrılmalıdır. Kurban etinin dağıtımında mevcut olan 3 bölümden her biri uygun bir şekilde parçalanarak verilmelidir. Kişilerin en az bir öğün yiyebileceği kadar miktardaki etin dağıtılması gerekir.
Hali vakti yerinde olan kişiler, Kurban etinin tamamını dağıtma konusunda da özgürdür. Kişiler birden fazla kesecekleri kurbanlıklar ile evine daha fazla kurban eti ayırma ve daha fazla kişiye kurban eti paylaştırma şansına sahip olmaktadır.
Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.