Kurban kelimesi sözlükte yaklaşmak ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey, araç şeklinde anlamlara gelir. Dini bir ifade açısından ise kurban kelimesi, ibadet etme gayesi ile belirli koşulları taşımakta olan kurbanı ya da hayvanı, kurban bayramının olduğu günler içerisinde usulüne uygun bir biçimde kesmeyi ve bu gayeyle kesilen hayvanı kapsar. Kurban nasıl kesilir, nelere dikkat edilmeli? İşte ayrıntılı bilgiler...

Kurban İbadeti Nedir?

Kurban ibadeti, İslam toplumları arasında şiarı sayılmış olan ibadetlerden birisi olarak asırlardan bu yana devam etmektedir. Bununla birlikte kurban, bir Müslüman'ın gerektiği takdirde tüm varlığını Allah'ın yolu için feda etmeye hazır olmasının da bir simgesini ifade eder. Kurban Hanefi mezhebine göre vacip olan bir ibadettir. Öbür mezheplere göre bakıldığında ise, sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklar içerisinde Peygamber Efendimizin kurbanını her zaman kestiği ifade edilir.

Kurban Nasıl Kesilir?

Kurban kesmek için bıçağın daha önceden bilenip hazırlanması gerekir.

Hayvanın göremeyeceği bir noktaya bu bıçak konulur.

Daha sonra ise hayvanın ayakları ve yüz kısmı kıbleye gelecek biçimde sol tarafına doğru yatırılır. Hayvanın sağ arka tarafta yer alan ayağı serbest kalmak koşulu ile diğer ayakları bağlanır.

Bu durumdan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.

Ardından“Bismillâhi Allâhü ekber” denilir ve hayvanın boyun kısmına bıçak vurulur.

Nefes ve yemek boruları ile birlikte şahdamarı adı verilen iki ana damarı kesilir.

Bu sırada hayvanın soğumaya bırakılması gerekir.

Kanın akması beklenir ve hayvanın derisi yüzülür.

Hayvanın elinden geldiği sürece, kurban sahibinin kendinin kesmesi menduptur.

Kendisinin kesememesi durumunda, bir Müslümana kestirir.

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurban keserken aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmelidir:

Usulüne göre bir kesimin yapılması gerekir. Bu kapsamda, hayvanın yemek borusu ile nefes borusu, iki tane atardamarından en az bir tanesinin kesilmesi gerekir. Bu biçimde yapılan bir kesim esnasında, hayvanın omurilik bölümünün kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesimin arasında bir fark bulunmaz.

Hayvanın canının çıkmadan baş kısmının gövdesinden ayrılmamasına dikkat edilmelidir.

Kurban edilecek olan hayvana acı çektirilmemelidir. Bu sebeple hayvanlar ehil olan kişiler tarafından kesilmelidir. Boğazlama işlemi süratli bir biçimde yerine getirilmelidir.

Çevre temizliği için gerekli olan tüm tedbirler alınmalıdır.

Hayvanların birinin, diğerinin kesimini görecek biçimde yan yana bulundurulmamalarına maksimum özen gösterilmelidir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Merak edilen bir diğer soru ise, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiği. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre kesim, bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Müslümanlar bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor.

Kurban keserken hangi dualar okunabilir?

Kurban niyetiyle veya başka bir amaçla hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Kurban kesilirken 3 defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu ayetler okunabilir:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)







