Adalet Bakanlığı personel alımı son gelişmeler 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman? Kadro ve branş dağılımı

09:04 26/05/2026, Salı
Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için duyurduğu 15 bin personel alımı kamuya giriş yapmak isteyen adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilecek personellere ilişkin başvuru takvimi ve kadro detayları merakla araştırılıyor.

Kamu personel alımlarında en çok beklenen ilanlardan biri olan Adalet Bakanlığı 15 bin kişilik alım süreci, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru tarihleri ve şartlara ilişkin ayrıntıların netleşmesiyle birlikte yoğun başvuru bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmadı. Mevcut bilgilere göre alımların mart ayı sonu ya da nisan ayı başında duyurulması öngörülüyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor.

Açılması beklenen kadrolar şunlar:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)


