Kurban Bayramı Arefesi için resimli mesajlar 2026 yılı için derlendi. Bu yıl Kurban Bayramı Arefesi, 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor. Arefe günü, duaların kabul olduğu, sevdiklerimize hayırlı dileklerde bulunmak ve bayrama hazırlık yapmak için mükemmel bir fırsattır. 2026 yılı için hazırladığımız en güzel, anlamlı ve dualı Arefe günü mesajlarıyla sevdiklerinize mutluluk ve barış dileklerinizi iletebilirsiniz. İşte Arefe Günü için en güzel, yeni, dualı, anlamlı, sevdiklerinize özel, dualı arefe günü mesajları sözleri.
AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2025: RESİMLİ, EN ANLAMLI, KISA SÖZLER
Arefe gününün bereketi, bayramın huzuru ve sağlıkla geçmesi dileğiyle… Kurban Bayramınız mübarek olsun!
Dualarınızın kabul, kalbinizin huzur içinde olması dileğiyle… Arefeniz mübarek, bayramınız sevdiklerinizle birlikte güzel geçsin.
"Arefe gününüz mübarek olsun! Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara erişmeniz dileğiyle…"
Kurban Bayramı'na bir adım kala, dualarınızın kabul, kalbinizin huzurla dolması dileğiyle… Arefe gününüz mübarek olsun.
Bu mübarek Arefe gününde Allah dualarınızı kabul etsin, hayırlı işler nasip etsin ve Ramazan Bayramı'nı sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi dilerim. Arefeniz mübarek olsun.
Bugün, sevdiklerimizle birlikte dua ettiğimiz, kalbimizin bir arada olduğu güzel bir gündür. Arefeniz mübarek, Bayramınız şimdiden mübarek olsun.
Bayrama bir adım kala, gönlünüzde huzur, hayatınızda bereket olsun. Arefe gününüz mübarek, Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Arefe günü dua kapılarının açıldığı, rahmetin bol olduğu bir gündür. Allah dualarınızı kabul etsin, bayramda sevdiklerinizle birlikte olasınız.
Arefe günü kalpten dileklerimle, dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Bayramda sevdiklerinizle mutlu bir hayatınız olsun.
Bayram sabahı gönlünüzde sevgi, hayatınızda huzur olsun. Arefeniz mübarek, Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Arefe günü, içimizdeki iyiliği, huzuru ve barışı artırmak için bir fırsattır. Tüm dünya için sağlık, mutluluk ve barış dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Arefe gününde gönlümüzdeki iyiliği paylaşarak, sevgi ve huzur içinde bir bayram geçirmek dileğiyle… Allah, tüm dualarınızı kabul etsin, hayırlı işlerde bulunmanızı nasip etsin.
Ramazan Bayramı'nın habercisi olan bu mübarek Arefe gününde, gönlünüzden geçen tüm güzellikler gerçeğe dönüşsün. Arefeniz mübarek olsun!
"Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)"
"Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)"
"Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun."
"Arefe gününün bereketi üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmenizi dilerim."
"Bugün edilen dualar, yarının huzuru olsun. Arefe gününüz mübarek, bayramınız bereketli olsun!"
"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur." (Hakimü't-Tirmizî, Esrâru'l-Hac.)
"Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle."
"Bayramı muştulayan arife günü ne güzel gündür. Arife günümüz mübarek olsun."
"Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun."
"Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun."
"Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun."
Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
"Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun."
"Arefe gününde kalbinizden geçen tüm güzel dilekler kabul olsun. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim."
"Bayramın habercisi olan Arefe günü, siz ve aileniz için sağlık, mutluluk ve bereket getirsin!"
"Kalbiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Arefe gününüz mübarek, bayramınız neşe dolu olsun!"