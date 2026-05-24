Terviye Günü nedir, ne zaman? 2026 Terviye Günü ibadetleri ve faziletleri neler? Hac ibadetindeki yeri ve dini anlamı

2026 Terviye Günü tarihi ve ibadetleri, Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Zilhicce ayının en önemli günlerinden biri kabul edilen Terviye Günü’nde oruç, dua, zikir ve nafile namaz ibadetleri öne çıkarken, “Terviye Günü nedir, ne zaman, hangi ibadetler yapılır?” soruları da gündemdeki yerini koruyor.
Terviye Günü, hicri takvime göre Zilhicce ayının 8. günü olarak kabul ediliyor ve hac ibadetinin önemli aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. 2026 yılında Terviye Günü, 25 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek.
2026 Terviye Günü ne zaman?
2026 yılında Terviye Günü, 25 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek.
Terviye gecesi ise 24 Mayıs Pazar günü akşam namazıyla başlayıp, 25 Mayıs sabahına kadar devam edecek.
Terviye Günü’nde hangi ibadetler yapılabilir?
Terviye Günü, özellikle dua, oruç, zikir ve nafile ibadetlerle değerlendirilen günler arasında yer alıyor.
Hac ibadetini yerine getirenler için Mina’da gecelemek sünnet kabul edilirken, hacca gidemeyen Müslümanların da günü ibadetle geçirmesi tavsiye ediliyor.
Öne çıkan ibadetler şöyle sıralanıyor:
Oruç tutmak
Nafile namaz kılmak
Zikir ve istiğfarda bulunmak
Salavat getirmek
Dua etmek
Oruç ibadeti
Dini kaynaklarda, Zilhicce ayının ilk 9 gününde tutulan orucun faziletli olduğu belirtiliyor. Özellikle Terviye ve Arefe günlerinde tutulan orucun manevi açıdan önemli kabul edildiği ifade ediliyor.
Terviye namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Terviye Günü’nde kılınması tavsiye edilen nafile namazın toplam 6 rekât olduğu belirtiliyor.
Namazın;
Önce 4 rekât,
Ardından 2 rekât
olacak şekilde iki selamla kılındığı aktarılıyor.
İlk dört rekâtta sırasıyla Asr, Kureyş ve Nasr surelerinin okunmasının tavsiye edildiği, dördüncü rekâtta ise üç kez İhlas Suresi okunabileceği ifade ediliyor.
Son iki rekâtta ise Fatiha Suresi’nin ardından üçer kez İhlas Suresi okunmasının tavsiye edildiği belirtiliyor.
Zikir ve dua tavsiyesi
Dini kaynaklarda, Zilhicce günlerinin zikir ve ibadet açısından önemli zaman dilimleri arasında yer aldığı aktarılıyor.
Bu kapsamda Terviye Günü boyunca:
Kelime-i Tevhid,
İstiğfar,
Tekbir,
Salavat
getirmenin tavsiye edildiği ifade ediliyor.