Terviye Günü nedir, ne zaman? 2026 Terviye Günü ibadetleri ve faziletleri neler? Hac ibadetindeki yeri ve dini anlamı

Terviye namazı kaç rekat, nasıl kılınır?





Terviye Günü’nde kılınması tavsiye edilen nafile namazın toplam 6 rekât olduğu belirtiliyor.





Namazın;





Önce 4 rekât,

Ardından 2 rekât





olacak şekilde iki selamla kılındığı aktarılıyor.





İlk dört rekâtta sırasıyla Asr, Kureyş ve Nasr surelerinin okunmasının tavsiye edildiği, dördüncü rekâtta ise üç kez İhlas Suresi okunabileceği ifade ediliyor.





Son iki rekâtta ise Fatiha Suresi’nin ardından üçer kez İhlas Suresi okunmasının tavsiye edildiği belirtiliyor.