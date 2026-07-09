MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2026: Ankara, İzmir, İstanbul merkezi yerleştirme puanı ve yüzdelik dilimle öğrenci alan okullar listesi e-okul.meb.gov.tr
2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hem öğrenciler hem de veliler, 13 Temmuz'da lise tercihleri için başvurularını yapacak. Ankara, İzmir, İstanbul gibi illerde merkezi sınavla öğrenci alan liseler ise bu kapsamda en merak edilen konuların başında geliyor. Sınav puanı ve yüzdelik dilimle merkezi yerleştirme tercihinde bulunacak olan adaylar, MEB e-okul vbs sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanmasının ardından lise tercih süreci 13 Temmuz’da başlayacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ve yüzdelik dilimle tercih edilebilen okullar için işlemlerini MEB e-Okul VBS üzerinden yapabilecek.
LGS tercihleri 13 Temmuz’da başlayacak
LGS tercihleri 2026 kapsamında ortaöğretime geçiş süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı sistemine göre tercih başvuruları 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos 2026’da açıklanacak.
Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan liseler, sınav puanı ve yüzdelik dilimle tercih yapacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Adaylar tercih işlemlerini MEB e-Okul VBS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Merkezi yerleştirme nasıl yapılacak?
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan liselere yapılacak tercihleri kapsıyor. Bu yerleştirme türünde öğrencilerin merkezi sınava girmiş olması gerekiyor.
Yerleştirme sürecinde öğrenciler için üç farklı yöntem uygulanıyor:
Merkezi yerleştirme: Sınav puanı ve yüzdelik dilimle öğrenci alan okulları kapsıyor.
Yerel yerleştirme: Sınava giren veya girmeyen tüm öğrenciler için ikamet adresi, okul başarı puanı ve devam-devamsızlık kriterlerine göre yapılıyor.
Yetenek sınavıyla yerleştirme: İlgili okul türleri için ayrı değerlendirme süreciyle yürütülüyor.
Merkezi sınav puanıyla tercih yapacak öğrencilerin, önce yerel yerleştirme tercihlerini tamamlaması gerekiyor.
Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan listeler 2026
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan liselerin taban puan, kontenjan ve yüzdelik dilimlerine dair detayları 13 Temmuz'da erişime açacak. Merkezi yerleştirme, sınav puanı ve yüzdelik dilimle öğrenci alan okulları kapsamaktadır. Merkezi sınav puanına göre tercih yapacak olan öğrenciler öncelikle yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayacak. Puan ile öğrenci alan okulların listesi e-Okul sistemi üzerinden belirtilen tarihler arasında görüntülenebilecek.
E-OKUL 2026 MERKEZİ PUAN İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER İÇİN TIKLAYINIZ (Yayımlandığında bu adreste olacak)
Öğrencilerin toplam 20 tercih hakkı bulunuyor
Tercih döneminde öğrencilerin toplam 20 okul tercih hakkı bulunuyor. Bu haklar yerleştirme türlerine göre ayrılıyor.
Yerel yerleştirme: En fazla 5 okul tercih edilebilecek.
Merkezi sınavla öğrenci alan okullar: En fazla 10 okul tercih edilebilecek.
Pansiyonlu okullar: En fazla 5 okul tercih edilebilecek.
Yerel yerleştirme tercihinde ilk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi gerekiyor. Aynı okul türünden ise en fazla 3 okul tercih edilebiliyor.
Tercih ekranında kullanılan renkler de öğrencilerin kayıt alanlarını gösteriyor. Yeşil renk öğrencinin kendi kayıt alanını, mavi renk komşu kayıt alanını, kırmızı renk ise diğer kayıt alanlarındaki okulları ifade ediyor.
Puan yerine yüzdelik dilim dikkate alınmalı
Tercih listesi hazırlanırken yalnızca sınav puanına odaklanmak yanıltıcı olabiliyor. Yüzdelik dilim, öğrencinin sınava giren adaylar arasındaki sıralamasını gösterdiği için okul tercihinde daha sağlıklı bir ölçüt olarak öne çıkıyor.
Geçen yıl oluşan taban yüzdelik dilimler ise kesin sonuç değil, yalnızca rehber niteliği taşıyor. Bu yılın yerleştirme sonuçları, okulları tercih eden öğrencilerin başarı durumuna göre değişebilecek.
Tercih yapmadan önce hangi sorulara bakılmalı?
Lise tercihi yalnızca puan veya okul adı üzerinden yapılmamalı. Öğrencinin ilgi alanı, akademik hedefi ve günlük yaşam koşulları da tercih listesinde belirleyici olmalı.
Tercih öncesinde şu başlıklara dikkat edilmesi öneriliyor:
- Öğrencinin ilgi alanları
- Başarılı ve istekli olduğu dersler
- Okul ortamına uyumu
- Akademik hedefleri
- Günlük ulaşım süresi
- Aile koşullarının uygunluğu
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında lise tercihlerinin, öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun bir eğitim yolculuğu oluşturacak şekilde yapılması hedefleniyor.
Tercih döneminde sık yapılan hatalar
Tercih sürecinde öğrencilerin ve velilerin yalnızca puana göre hareket etmemesi gerekiyor. Liste hazırlanırken öğrencinin istek sırası, okulun ulaşım durumu, yabancı dil olanakları ve okul iklimi de dikkate alınmalı.
Tercih döneminde öne çıkan uyarılar şöyle:
- Sadece puana değil, yüzdelik dilime bakılmalı.
- Liste yalnızca en çok istenen ya da garanti görülen okullardan oluşturulmamalı.
- Tercihler başarı sırasına göre değil, istek sırasına göre dizilmeli.
- Okulun ulaşımı ve eğitim olanakları araştırılmalı.
- Tercih süreci son güne bırakılmamalı.
- Rehber öğretmen veya psikolojik danışman desteği alınmalı.
LGS tercih süreci, 13 Temmuz’da başlayacak ve 27 Temmuz’da sona erecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026’da ilan edilecek.
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