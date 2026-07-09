MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2026: Ankara, İzmir, İstanbul merkezi yerleştirme puanı ve yüzdelik dilimle öğrenci alan okullar listesi e-okul.meb.gov.tr

CTE AİLE BİRLİĞİ ATAMA BAŞVURU TAKVİMİ 2026: CTE aile birliği ataması için gerekli belgeler ve şartlar belli oldu

CTE aile birliği atama başvuruları için 2026 yılı ikinci dönem takvimi belli oldu. Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında UYAP ve Norm ve Atama Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. Puan yerine mazeret şartlarının esas alınacağı süreçte hizmet süresi, eşin çalışma durumu, 360 günlük SGK primi, gerekli belgeler, tercih hakkı ve başvurunun nasıl tamamlanacağına ilişkin tüm ayrıntılar duyuruldu.