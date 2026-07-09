LGS sınav sonuçları 2026 sorgulama ekranı! LGS sonuç sorgulama nereden, nasıl yapılır?

100 bin taşerona kadro müjdesi 2026! Gözler Meclis görüşmelerinde: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro

TBMM'de görüşmeleri süren 86 maddelik torba yasa tasarısı, çalışma hayatını doğrudan etkileyecek kritik düzenlemeler içeriyor. Daha önce kabul edilen 55 maddeye ek olarak tasarıda, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi reformlar bulunuyor. Özellikle taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini de kapsayan bu düzenlemeler, geniş bir kesimin ilgisini çekiyor ve kamuoyunda yakından takip ediliyor.