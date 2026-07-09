13 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlara çevrilirken, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul İmam Hatip Lisesi (güncel adıyla İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi), Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri de veliler ile öğrencilerin yakın takibine girdi.

Sınav sonuçları 10 Temmuz’da açıklanacak. 2026 LGS tercihleri, 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta açıklanacak. İşte İstanbul İmam Hatip Liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.