Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
LGS sınav sonuçları 2026 sorgulama ekranı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

LGS sınav sonuçları 2026 sorgulama ekranı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

15:29, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:29, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
LGS sınav sonuçları 2026 sorgulama ekranı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci için sonuç heyecanı giderek artıyor. Sınav maratonunun ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlara çevrilirken, adaylar puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve Türkiye geneli başarı sıralamalarını öğrenebilmek için sonuç ekranının erişime açılacağı tarihi araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise tercih süreci de başlayacak ve öğrenciler elde ettikleri puan ile yüzdelik dilim doğrultusunda tercih listelerini oluşturacak.

LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığından gelecek duyuruya odaklandı. Sınav performansını öğrenmek isteyen adaylar, sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırırken, tercih dönemine ilişkin takvim de yakından takip ediliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler puanlarının yanı sıra doğru ve yanlış cevap sayılarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecinde yol gösterecek başarı bilgilerini görüntüleyebilecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığından gelecek duyuruya odaklandı. Sınav performansını öğrenmek isteyen adaylar, sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırırken, tercih dönemine ilişkin takvim de yakından takip ediliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler puanlarının yanı sıra doğru ve yanlış cevap sayılarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecinde yol gösterecek başarı bilgilerini görüntüleyebilecek.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Daha sonra nakil başvuru ve yerleştirme süreci başlayacak.

2026 LGS TAKVİMİ

İşlem Tarih

LGS Sonuçlarının Açıklanması 10 Temmuz 2026

Tercih Kılavuzunun Yayımlanması 10 Temmuz 2026

Lise Tercihleri 13-24 Temmuz 2026

Yerleştirme Sonuçları 5 Ağustos 2026

1. ve 2. Nakil Başvuruları 5-14 Ağustos 2026

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Merkezi yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Daha sonra nakil başvuru ve yerleştirme süreci başlayacak.2026 LGS TAKVİMİİşlem TarihLGS Sonuçlarının Açıklanması 10 Temmuz 2026Tercih Kılavuzunun Yayımlanması 10 Temmuz 2026Lise Tercihleri 13-24 Temmuz 2026Yerleştirme Sonuçları 5 Ağustos 20261. ve 2. Nakil Başvuruları 5-14 Ağustos 2026
Başlıklar :LGSLGS sonuçlarılgs sonuç sorgulama
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026