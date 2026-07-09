LGS sınav sonuçları 2026 sorgulama ekranı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru ekranı 2026! Adalet Bakanlığı CTE Personel Alımı Başladı mı, Branş ve Kadro Dağılımı Açıklandı Mı?

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek personel alımı için süreç resmen başladı. Binlerce adayın yakından takip ettiği alım kapsamında infaz ve koruma memuru başta olmak üzere birçok farklı kadroda istihdam sağlanacak. Başvuru şartlarının açıklanmasının ardından gözler kadro ve branş dağılımına çevrildi.