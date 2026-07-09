KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, nereden, nasıl hesaplanır?

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALIR?

Kıdem tazminatını kendi isteği ile işten ayrılmamış veya vefat etmiş kişiler, kendi isteği ile ayrılması durumunda, ayrılma nedeni İş yasasının 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması şartını yerine getirenler alabilir. Ayrıca emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme ya da maaş bağlanması için müracaat etmiş olanlar ve aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olanlara kıdem tazminatı ödenir.