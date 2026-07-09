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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, nereden, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, nereden, nasıl hesaplanır?

13:38, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:38, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, nereden, nasıl hesaplanır?

Temmuz ayı memur maaşı zammının kesinleşmesiyle birlikte yalnızca kamu çalışanlarının maaşları değil, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan çok sayıda sosyal ödeme ve ücret de yeniden belirlendi. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, koruyucu aile ödemeleri ve çeşitli sosyal destek kalemleri yeni katsayı doğrultusunda güncellendi. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin ardından yeni ödeme tutarları ve zamlı rakamlar da netleşti.

Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşen memur maaşı zammı, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren birçok ödeme kaleminde de artışı beraberinde getirdi. Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte 65 yaş aylığından engelli maaşına, evde bakım yardımından kıdem tazminatı tavanına, bedelli askerlik ücretinden sosyal yardım ödemelerine kadar çok sayıda kalem yeniden hesaplandı. Yeni tutarların belli olmasıyla birlikte vatandaşlar zamlı ödemelerin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşen memur maaşı zammı, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren birçok ödeme kaleminde de artışı beraberinde getirdi. Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte 65 yaş aylığından engelli maaşına, evde bakım yardımından kıdem tazminatı tavanına, bedelli askerlik ücretinden sosyal yardım ödemelerine kadar çok sayıda kalem yeniden hesaplandı. Yeni tutarların belli olmasıyla birlikte vatandaşlar zamlı ödemelerin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTIYOR

Son rakamlar resmi olarak açıklanmadı ancak son hesaplamalara göre

2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948,77 TL olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısına yansıtılan yüzde 13,52'lik artışla birlikte yeniden şekillendi:

Buna göre; 2026 kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruştan 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTIYORSon rakamlar resmi olarak açıklanmadı ancak son hesaplamalara göre2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948,77 TL olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısına yansıtılan yüzde 13,52'lik artışla birlikte yeniden şekillendi:Buna göre; 2026 kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruştan 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNİ KAPSAYACAK

Bu yeni rakam, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında iş sözleşmesi feshedilen (emeklilik, askerlik, haklı fesih veya işten çıkarılma gibi durumlarda) tüm çalışanların yıllık alabileceği en yüksek net tazminat tutarıdır.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNİ KAPSAYACAKBu yeni rakam, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında iş sözleşmesi feshedilen (emeklilik, askerlik, haklı fesih veya işten çıkarılma gibi durumlarda) tüm çalışanların yıllık alabileceği en yüksek net tazminat tutarıdır.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALIR?

Kıdem tazminatını kendi isteği ile işten ayrılmamış veya vefat etmiş kişiler, kendi isteği ile ayrılması durumunda, ayrılma nedeni İş yasasının 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması şartını yerine getirenler alabilir. Ayrıca emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme ya da maaş bağlanması için müracaat etmiş olanlar ve aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olanlara kıdem tazminatı ödenir.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALIR?Kıdem tazminatını kendi isteği ile işten ayrılmamış veya vefat etmiş kişiler, kendi isteği ile ayrılması durumunda, ayrılma nedeni İş yasasının 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması şartını yerine getirenler alabilir. Ayrıca emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme ya da maaş bağlanması için müracaat etmiş olanlar ve aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olanlara kıdem tazminatı ödenir.
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