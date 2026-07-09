Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman 2026? Süper Lig fikstür çekimi 2026-2027 sezonu-
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken, futbolseverlerin gözü fikstür çekimine çevrildi. Yeni sezon öncesinde takımların haftalık maç programını belirleyecek kura çekimiyle birlikte derbi haftaları, ilk hafta eşleşmeleri ve sezon takvimi netleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvim doğrultusunda kulüpler hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar da fikstür çekiminin yapılacağı tarih ve saati araştırmaya başladı.
2026-2027 Süper Lig sezonunun başlamasına kısa bir süre kala gözler fikstür çekimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonunun gerçekleştireceği kura çekimiyle birlikte 18 takımın sezon boyunca oynayacağı maçların haftalara göre dağılımı belli olacak. Özellikle derbi tarihleri, ilk hafta karşılaşmaları ve yoğun maç takvimi, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Süper Lig sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Fikstür çekimi öncesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde kulüp yetkililerinin katılımıyla bir prova ve bilgilendirme toplantısı yapıldığı, kulüplerin görüşleri doğrultusunda fikstür anahtarının nihai halinin oluşturulduğu belirtildi.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak açılış müsabakasıyla resmen başlayacak. Sezonun ilk yarısı 18-21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak, ikinci yarı ise devre arasının ardından başlayarak 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.
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