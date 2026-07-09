DGS giriş belgesi erişime açıldı: 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim hayatını lisans düzeyinde sürdürmek isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı’nın tarihi, ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimiyle belli oldu. Takvime göre 2026-DGS, 19 Temmuz 2026 Pazar günü tek oturum halinde gerçekleştirilecek. DGS sınav giriş yerleri de açıklandı. İşte ÖSYM 2026 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
Dikey Geçiş Sınavı, meslek yüksekokulu mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için önemli bir fırsat sunar. Adaylar bu sınav sayesinde iki yıllık eğitimlerini dört yıllık bir lisans programıyla tamamlayarak akademik ve mesleki hedeflerine bir adım daha yaklaşır. ÖSYM 2026 DGS sınav tarihini duyurdu.
DGS ne zaman yapılacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre 2026-DGS, 19 Temmuz 2026 Pazar günü tek oturum halinde uygulanacak.
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-DGS adaylarının sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini içeren sınava giriş belgeleri 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine sunulmuştur. Sınav giriş belgesini görüntülemek isteyen adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresine giriş yapması gerekmektedir.
Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra belgelerinin dökümünü kolayca alabilirler.
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