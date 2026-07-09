Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı? Saat ve Saat kaç lot verdi? SSAAT borsada ne zaman işlem görecek?

Saat ve Saat halka arz sonuçları, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından merak ediliyor. Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talep toplama sürecini 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirdi. Pay başına halka arz fiyatı 56 TL olarak belirlenirken, konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım üstlendi. Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı kapsamında toplamda 66.944.955 lot pay dağıtılacak. Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı kaç lot verdi? SSAAT hisseleri ne zaman işlem görecek? soruları yoğun şekilde araştırılıyor.